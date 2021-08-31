國際鋁價衝上10年新高 生產及供應鏈狀況引發擔憂

倫敦期鋁周二 (31 日) 跳升至逾 10 年高位，並有望連續第 7 個月上漲，因為最大生產國中國的產量限制，激起了對供應緊張的擔憂，全球運輸狀況不斷，運價飛漲，也造成情況惡化。

倫敦金屬交易所 (LME)3 個月期鋁跳漲 2.9%，至每噸 2726.50 美元，為 2011 年 5 月以來最高。較去年 5 月的低點，已經上漲約 80%，

據《華爾街日報》報導，雖然有足夠的鋁供全球流通，但由於美國和歐洲買家難以獲得鋁，大部分供應被困在亞洲。

報導稱，洛杉磯和長灘等航運港口被訂單擠得水洩不通，而用於運輸工業金屬的貨櫃則供不應求。運費也在飛漲，這種趨勢對航運公司有利，但主要客戶不利。

鋁業公司 Alcoa 執行長 Roy Harvey 表示，北美內部無法取得足夠的金屬。

價格上漲不僅在歐美，上海期貨交易所交易量最大的 10 月期鋁，周二也上漲 1.2%，至每噸 21390 元人民幣，接近 2008 年 8 月以來的最高點。

據華泰期貨發布報告，雲南限電限產的影響仍在擴大，其他產區也可能受到影響。中國有色金屬工業協會周一召開了由全國主要鋁冶煉廠參加的會議，以解決鋁價「非理性飆漲」的問題。

TF Futures Co. 分析師 Wei Lai 表示，最近中國的一系列政策影響了鋁產量，推高了價格，包括電力消耗上限在內的政策預計將持續到今年剩餘時間，因此，鋁的上行動力仍然存在。

高盛、花旗和托克集團 (Trafigura Group) 等機構均預計，鋁價在未來還將進一步上漲，因為在全球經濟復甦加速之際，這一關鍵金屬供不應求的緊張局面將加劇。