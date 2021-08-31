騰訊音樂ADR走揚 放棄音樂版權獨家授權權利 

週二 (31 日) 騰訊音樂發表最新聲明，該公司宣布放棄音樂版權獨家授權權利，騰訊音樂的監管風暴似乎暫告一段落。

隨著該聲明傳出後，美股週二早盤時段，台北時間晚間 10 時 15 分許，騰訊音樂 ADR (TME-US) 上漲 2.88%，暫報每股 8.76 美元，今年迄今該股已跌逾 54%。騰訊 ADR (TCEHY-US) 上漲 4.85%，暫報每股 61.14 美元，今年迄今已跌逾 16%。

中國近期監管消息不斷，娛樂巨頭騰訊遭遇中國反壟斷的壓力，上月中國官方要求騰訊及關聯公司解除網路音樂獨家版權，並且三年內定期提交報告，以打破騰訊在中國一家獨大的地位。

騰訊音樂週二 (31 日) 發表最新聲明，該公司放棄與上游相關版權方音樂版權獨家協議中有關音樂版權獨家授權的權利，上游版權方可以自行向其他經營者進行授權，並不予追究相關版權方因授權其他經營者而產生的相關責任。

此外，該公司將以非獨家方式與上游版權方繼續保持合作，並就非獨家合作事宜與上游版權方進行協商。

最後該聲明提到，該公司將與產業各方一道，一如既往地共同推動中國音樂產業的繁榮和創新。

騰訊 8 月中旬公布最新財報顯示，騰訊音樂 2021 年第二季表現符合預期，營收為 80.1 億人民幣，年增 15.5%，略低於華爾街預期的 80.9 億人民幣，淨利達 8.27 億元，年減 12%。

投行 Jefferies 表示，騰訊音樂二季營收大體符合預期，線上音樂付費用戶與第一季相比淨增長 530 萬，超出該行預測的淨增長 490 萬。

另一方面，投行花旗則關注中國關於獨家音樂版權的決定是否會對未來新增訂閱用戶有潛在影響，目前給予其「買入」評級，目標價為 24 美元。