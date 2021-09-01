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瑞銀：標普正逼近5000點大關 這是抵達的時間與方式

鉅亨網編譯羅昀玫
瑞銀：標普正逼近5000點大關 這是時間點與方式 (圖片：AFP)
瑞銀：標普正逼近5000點大關 這是時間點與方式 (圖片：AFP)
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週二 (31 日) 是 8 月的最後一個交易日，美股未來將何去何從？投行瑞銀仍是美股的多頭，預測標普將在明年底前達到 5000 點。

S&P Dow Jones Indices 分析師，Howard Silverblatt ：「標準普爾 500 指數自 2021 年 6 月 7 日以來已連續 13 週，每週至少會有一個新的收盤高點。該主指在 2021 年 8 月的 21 個交易日中締造 12 個收盤新高，如今，8 月只剩下一天。」

截稿前，週二美股午盤時段，標普小幅上揚，暫報 4,529.71 點，今年迄今漲幅已超過 20%。

(圖片：鉅亨)
標普指數走勢圖 (圖片：鉅亨)

瑞銀投資長 Mark Haefele 週二受訪時預測，標普正邁向另一個重要的里程碑，即 5,000 點大關，預計標普今年底將達 4,600 點，明年底將上攻 5,000 點。

近期美股遭遇一系列負面消息，包括令人失望的美國消費者數據、新冠感染人數持續上升，這似乎令市場感到驚慌，但 Mark Haefele 表示，他相信重啟和經濟復甦的態勢未受影響，美股將會進一步上攻。

Mark Haefele 解釋，標普 500 成分股企業連續第五季財報強勁、超過 85% 公司第二季獲利和銷售額超乎預期、企業總利潤較上一年同期增長近 90%、營收較疫情爆發前高出近 30% 等眾多因素，將支持他的預測。

隨著需求強勁，企業成本壓力亦驟然而升，Mark Haefele 認為，隨著供應開始趕上市場需求，企業成本壓力應會逐漸消退，加上過去一年家庭儲蓄大幅增加、消費者的資產負債表處於數十年來的最強勁水準、零售商將持續補庫存，以滿足市場需求。

Mark Haefele 認為，9 月美股表現比預期更強勁，並且將全面上揚，尤其是能源和金融股等週期性產業。

Fundstrat Global Advisors 創始人 Thomas Lee 指出，從歷史上看，當市場看到同樣樂觀的上半年時，9 月份將是一個強勁的月份。

投資人擔憂，美股處於買超市場且隨時可能進入盤整階段，但 Thomas Lee 稱，歷史數據顯示，每當上半年表現強勁時，季節性因素就會發生變化。

Lee 提到，2021 年上半年標普漲幅超過 13%，是 1928 年以來的第 10 大漲幅，這意味著 9 月份標普將表現強於預期，並且各板塊將全面反彈。

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