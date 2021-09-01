蘋果iPhone衛星通訊計畫遭質疑 衛星類股漲幅回吐

日前有報導稱蘋果 iPhone 13 將支援衛星通訊服務後，衛星類股周一全面飆漲，但在手機通訊行業深入研究後對該計畫表示質疑，衛星類股周二（31 日）早盤回吐部分漲幅。

截稿前，Globalstar(GSAT-US) 早盤下跌 15.32%，每股暫報 1.99 美元、Iridium Communications(IRDM-US) 下跌 9.34%，每股暫報 42.52 美元、AST SpaceMobile(ASTS-US) 下跌 1.38%，每股暫報 12.19 美元，與周一的飆漲形成鮮明的對比。

先前天風證券知名蘋果分析師郭明錤在一份報告中表示，iPhone 手機可能很快就能利用衛星網路服務撥打電話與發送訊息。這對如 Globalstar 這類在近地軌道營運的衛星通訊公司來說，意味著大量的新業務。更重要的是，未來 iPhone 還能在沒有地面通訊商的服務下通話與傳送訊息。

但多篇引用如科技雜誌 PCMag 的 Sascha Segan 的等科技記者的報導，對蘋果 iPhone 13 支援衛星通訊的能力提出質疑。

據報導，以 iPhone 13 使用的高通 (QCOM-US) 的 Modem 功能與衛星使用的廣播頻譜來看， iPhone 不太可能支援衛星通話。

該報導還指出，蘋果可能會使用經改良的 Modem，讓手機在沒有訊號下能使用緊急呼叫等功能僅此而已。蘋果對此消息並未置評。

不過即使僅有緊急服務功能，也是智慧型手機等小型設備與太空衛星服務連結的第一步。衛星類股周二早盤並未將前日的漲幅全部回吐，顯然單就蘋果可能有支援衛星通訊技術的想法，尚足以提振部分衛星類股股價。

巴隆周刊報導，以太空衛星為基礎的網路服務是有可能實現的，馬斯克旗下的 SpaceX 的太空網路服務目前至少有 10 萬名用戶，不過這項服務需要一個相對較大的訊號接受器，有點類似衛星電視的小耳朵（訊號接受器）。