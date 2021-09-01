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印度晶片荒難解 鈴木汽車子公司估9月產量恐減少6成

鉅亨網編譯段智恆
印度晶片荒難解 鈴木汽車子公司估9月產量恐減少6成(圖片：AFP)
印度晶片荒難解 鈴木汽車子公司估9月產量恐減少6成(圖片：AFP)
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鈴木汽車印度半導體短缺晶片產量銳減放緩漲價成本原物料汽車製造商產業MarutiSuzuki

彭博周二（31 日）報導，鈴木印度子公司、當地最大汽車製造商 Maruti Suzuki India 預估，由於半導體短缺影響生產，9 月汽車產量恐將銳減，只剩正常產量的 4 成左右。

Maruti Suzuki India 在提交給印度交易所的文件中說：「由於半導體短缺導致電子零組件供應吃緊，預計對汽車生產將產生不利影響。」該公司在印度哈里亞納邦（Haryana）的工廠與在古吉拉特邦（Gujarat）的代工夥伴鈴木汽車（Suzuki Motor）都將受到影響。

印度的汽車製造業正經歷有史以來最嚴重的放緩，在一波波新冠疫情的影響下，車廠與經銷商紛紛關閉。汽車生產除了因為全球半導體短缺而癱瘓以外，大宗商品價格上漲也導致業者投入成本提高。

Maruti Suzuki India 負責行銷的資深執行董事 Shashank Srivastava 表示，公司將在 9 月提高汽車售價，以抵銷鋼鐵與銅等大宗商品價格上漲。

當提及漲價是否會影響需求的問題時，Srivastava 說儘管市場不會輕易消化漲價，但訂單與零售模式反映出需求仍正面，該公司預期即使漲價，需求仍能保持穩定。

對於原物料成本是否已經觸頂的問題，他說，市場普遍的共識是第三季與第四季將趨於疲軟，但下降幅度不會太大，而不幸的是原物料價格已維持在高檔一年多。

Srivastava 在上月曾說，公司預計全球半導體短缺將持續維持一年時間，並正在調整生產，以配合晶片供應。

母公司日本鈴木汽車 8 月時曾警告，全球晶片短缺影響可能會持續到明年 3 月。日本鈴木汽車專務董事 Masahiko Nagao 表示，公司正在與供應商合作進行採購，將「迅速」解決這一問題。他表示，已開始與供應商進行長期採購合約談判。

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