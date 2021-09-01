18個月來首度衰退 財新中國8月製造業PMI 49.2% 不如預期

周三 (1 日) 財新公布中國 8 月製造業 PMI 49.2%，預期 50.2%，前期 50.3%，8 月份製造業 PMI 是自 2020 年 5 月以來首度跌落至衰退區間。

資料來源: 財新

財新指出這個走勢與中國統計局製造業 PMI 一致。中國統計局公佈的 8 月製造業 PMI 為 50.1%，較 7 月下降 0.3 個百分點，創 2020 年 3 月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月下旬開始的新一波疫情是 2020 年第二季經濟逐步正常化以來遭遇的嚴重挑戰。受此影響，8 月製造業景氣下滑，市場供給減少，需求承壓，就業市場略有惡化，通膨壓力依然偏高。經濟下滑壓力仍大，完善防疫措施、維持就業市場穩定、確保產品供應及價格穩定，仍需各方面統籌兼顧。

財新表示受到疫情和暴雨災情等因素影響，8 月製造業供給和需求均有下降。製造業生產指數、新訂單指數均跌落至衰退區間，其中製造業生產自 2020 年 3 月以來首度出現萎縮。

受訪企業普遍表示，新冠確診數量回升，加上防疫措施變得嚴格，對製造業生產造成衝擊，也進一步壓制需求，且加大上游原料供應難度。分類數據顯示，中間品類和投資品類新訂單量下降，消費品類新訂單大致不變。

至於海外需求也出現下滑。因為國外疫情持續惡化，海外需求受到抑制，同時運輸受阻，8 月新出口訂單指數落入衰退區間，創下 2021 年 2 月以來新低。

供需雙降，導致 8 月中國製造業就業指數出現 5 個月以來的首次下滑。部分受訪企業反映，調整勞工規模是由於生產需求下降，人員自願離職後遇缺不補。

此外，8 月製造業買進價格指數和出廠價格指數均小幅上升，通膨壓力再起。製造商反映，主要受原料漲價和運輸費用上升的衝擊，原料買進價格指數自 5 月後首次出現加速；出廠價格指數也結束之前連三個月下滑的趨勢，不過部份企業反映受到疫情及需求相對疲弱制約，產品漲價幅度有限。

調查顯示，中國製造業界對未來一年仍普遍樂觀，但樂觀程度與 7 月相同，為 15 個月來低點。