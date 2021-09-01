〈陸港盤後〉金融續攻 成交金額創14個月新高 上證再漲0.6%

周三 (1 日)A 股三大指數開平後呈現震盪走勢，前一個交易日扮演護盤要角的金融類股今日再當主角，抵消財新中國 8 月 PMI 數據不如預期的利空，支撐上證走勢。

在金融、白酒類股的拉抬之下，上證連續兩個交易日領先深證及創業板指漲幅。另一方面在權值股的護盤之下，今日滬深兩市成交金額創下自去年 7 月以來的新高，達人民幣 1.71 兆元，已連 32 個交易日成交金額破兆，其中滬市成交金額更創下 2015 年 7 月 24 日以來新高。

港股方面，港股延續前一個交易日的漲勢，早盤開高後震盪走揚，恒指順利突破 26000 點壓力，恒科指則衝破 6700 點大關。

不過在午盤過後，短線獲利了結賣壓湧現，指數開始拉回整理。而網科股回魂，支撐恒科指出現相對較大的漲幅，網易 (9999-HK) 大漲 6.4%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 飆漲 6.3%，美團 (3690-HK) 則上揚 1.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.65%，報 3567.1 點；科創 50 指數下挫 1.15%，報 1424.66 點；深證成指小跌 0.1%，報 14314.09 點；創業板指下跌 0.85%，報 3186.85 點。

恒生指數上漲 0.58%，報 26028.29 點、恒生科技指數上漲 1.3%，報 6693.66 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 76.87 億元，連續 8 日買超，其中滬股通買超人民幣 60.74 億元，深股通買超人民幣 16.13 億元。

法人觀點

招商證券認為，進入 2021 年 9 月，指數漲跌仍不易判斷，但具題材性的個股還是有上漲機會。隨著企業獲利成長幅度下滑，高成長型概念股恐將失去股價上漲動力，使得成長型與價值型類股的資金流動開始趨於均衡。投資人需要仔細選擇有中長線營運成長的類股群，以「創新」作為尋找滲透率提升的關鍵點。

