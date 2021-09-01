小米汽車正式註冊 雷軍率隊親征

周三 (1 日) 小米集團董事長雷軍指出，今日小米汽車正式註冊，公司名稱為「小米汽車有限公司」，註冊資本額人民幣 100 億元，小米董事長兼 CEO 雷軍擔任法人代表。

今年 3 月底，小米集團 (1810-HK) 創辦人雷軍在宣布造車的演講中表示，未來十年小米將投入 100 億美元造車，第一期投入資金為人民幣 100 億元。根據了解，小米汽車團隊已精挑細選，組成約 300 人的團隊。小米汽車透露，目前團隊還在急速擴張，歡迎更多志同道合的夥伴加入。

另一方面，小米集團還買下自動駕駛技術公司深動科技。這表示小米開始充實汽車相關技術和人員的力量。同時，小米在人工智慧、新材料等領域的技術優勢將對汽車業務形成支援。

當下的智慧電動車領域，有如十年前的智慧手機產業，市場資金及科技領域龍頭都很難不被下個黃金 30 年的產業所吸引。不過造車與消費電子產業門檻差距截然不同，資金投入及所涉的產業鏈都無法相題並論。

即便雷軍公開表示，對小米汽車來說首戰即決戰，並提到手機和汽車在技術上有很多相通性，三年後的小米汽車絕對不會辜負大家的期待。可是小米在消費性電子所積累的這些經驗是否可以複製到汽車產業上，目前還難以判斷。