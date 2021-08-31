台股尾盤爆大量急拉 外資連3買 三大法人買超256.8億元

MSCI 明晟調降台股權重今 (31) 日盤後生效，早盤賣壓出籠，指數一度回測 17200 點，不過，最後一盤爆出 624 億元大量，帶動台積電甩尾上漲逾 1%，聯電、金融股同步急拉，終場指數翻紅上漲 93 點，收在 17490 點，季線失而復得，外資連 3 買，三大法人聯手買超 256.8 億元。

加權指數終場成交值放大至 3353 億元。觀察籌碼面變動，外資今天加碼買超台股 242.63 億元，為連續 3 個交易日買超；投信買超 1.02 億元；自營商買超 13.15 億元，三大法人合計買超 256.8 億元。

晶圓代工龍頭台積電股價連漲多日後，今日早盤回檔在盤下震盪，一度跌破 600 元，但尾盤湧入大量買盤，推升股價翻紅，勁揚 1.5%，收 614 元；晶圓代工二哥聯電同步由黑翻紅，終場小漲 0.5%。

其他電子股方面，大立光止跌回升，午盤漲勢逐漸拉大，終場上漲 2.8%，收全場最高 2680 元，光學股玉晶光、亞光同步走揚。聯發科、台達電、國巨、聯詠等電子股，賣壓仍相當沉重；面板報價 9 月恐持續下跌，友達股價跌幅 2%，成交量爆出 16.5 萬張，而群創尾盤跌勢收斂，僅小跌 0.6%。

近來受到外資青睞的金融股，今天普遍遭到調節，但尾盤也湧入資金，帶動金控雙雄股價翻紅，其中玉山金強勢上漲近 4%，金融類股指數終場小漲 0.3%，收 1607 點，續創近 24 年新高。

中鋼營運將逐月走揚，今日除息交易，開盤瞬間即完成填息，終場大漲 2.5%，收在 38.15 元，此外，春雨、運錩股價更直接亮燈漲停，不銹鋼廠燁興、彰源、新鋼也大漲逾半根停板，東鋼、豐興、燁輝等均表現不俗。營建股也是盤面多頭指標，潤弘股價直奔漲停，鄉林、皇鼎、鼎固 - KY、宏盛、寶徠、三地開發等均在盤上表現。