微星看下半年供需仍吃緊 上下半年比重趨持平

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (1) 日表示，下半年各產品需求維持高檔，零組件供給吃緊情況，第四季可望逐步緩解，下半年也將配合客戶新品時程推出相應產品，包含微軟 (MSFT-US) Windows 11 等，法人估，由於微星上半年基期較高，今年上下半年比重將趨於持平。

微星今日宣布全台第四個直營展示服務旗艦店開幕，提供維修、銷售、體驗等一條龍服務，也計畫運用自有 AIoT 技術，導入四台運送機器人。

另一方面，面對中國擴大對未成年網路遊戲監管，微星認為，相關禁令對軟體公司衝擊最大，微星產品多以硬體為主，加上鎖定高階市場，評估受影響有限。

微星新北總部旁全新直營展示服務旗艦店開幕，全球客戶服務處協理陳文欽表示，微星邁入 35 周年，為提升客戶服務，斥資逾百萬元承租新廠辦大樓，將內部維修、客戶服務部門搬入，目前全球約共有 650 位維修及客服人員。

微星新展示服務旗艦店占地達約 50 坪，展示全系列電腦新品、周邊產品，同時設有兩台結合 Axon Simulator、微星電競設備的賽車模擬器體驗，展示空間旁則是維修中心，消費者可透過玻璃窗看到維修過程，陳文欽也透露，10 月底將再運用自有 AIoT 技術，導入四台機器人進行供料、設備運送。

除展示中心開幕外，微星同步宣布展開今年度夏季健檢活動，即日起至 9 月 30 日，持微星筆電、桌機、AIO、主機板、顯示卡任一產品，不限保固內皆可參加，而全新開幕的展示服務旗艦店也是為本次健診據點。