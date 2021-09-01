股價淨值比低 外資默默佈局「便宜日本」

一般人對「日本第一」的印象根深柢固，殊不知在先進國家中，不論從薪資、物價、房地產、企業等方面來看，現在的日本都讓人驚呼「好便宜」。根據《財訊》報導，近來外資正在爆買日本，除了嗅覺敏銳的股神巴菲特外，去年以來，以英美為首的外資已投入近千億美元的資金，買進日本的企業和房地產，使得日本成為全球投資新亮點。

《財訊》報導指出，隨著美中兩強爭霸的白熱化，地緣政治的改變，日本再度鞏固了作為美國在亞洲最重要盟友的地位，這也預示了日本再蛻變的新機。經過三十年淬鍊後，目前能存活下來的日本企業根基都十分深厚，不僅大型商社早已展開全球化的布局，利基型的企業也多能站穩各產業的領先地位。

當前日本不論在物價、薪資、房價、匯率，甚至是企業價值上，在先進國家中都敬陪末座。其中，最令人訝異的是，日本上市公司中股價淨值比低於一倍的企業，竟高達四成以上；相較之下，美國上市公司股價淨值比低於一倍的僅 7%，而英法公司甚至不到 1%。此際的「便宜日本」，正是買進的絕佳時機。

疫後（2020 年 1 月到 2021 年 6 月）買超額最高的是美國國家賠償公司（National Indemnity），它是股神巴菲特收購的保險公司。去年 8 月巴菲特投資日本 5 大商社曾引起話題，該公司投資時的平均 PBR 是 0.79 倍；英國的 Silchester 國際投資公司向來擅長低價搶進，投資時的平均 PBR 是 0.73 倍。

至於疫後被青睞的企業，除了伊藤忠商事、三菱商事等大型商社外，電氣機器、化學、資通訊業也被看好。買超額第一名是日本 Paint 控股公司，投資者立時（Nipsea）國際公司是新加坡塗料大廠吳德南集團的旗下企業，立時今年 1 月對日本 Paint 控股公司的持股比率，由 39% 提高到 54.55%。

《財訊》報導指出，無論從本益比或股價淨值比等指標來看，日本的確低於其他國家，但投資時仍要慎選企業。一些行銷全球的利基企業雖然 PER 達到 15 倍或 20 倍，因為成長可期，這樣的本益比並不算高；此外，只要花時間研究，還是可以找到一些現在本益比低的中小型潛力績優企業。