德國 8 月失業率進一步下降 好於市場預期

根據德國聯邦勞工局在週二 (31 日) 公布的最新數據顯示，儘管新冠肺炎確診病例數仍呈現上升，德國 8 月失業率下跌幅度好於預期，顯現出歐洲最大的經濟體仍在持續復甦。

數據顯示，經季節性調整後，德國 8 月失業人數較上個月減少了約 53,000 人，至 253.8 萬人，好於 7 月份的 257.8 萬人，並好於市場原先預期的減少約 40,000 人。

德國 8 月失業率降至 5.5%，優於 7 月的 5.6%。連續第四個月下降，並創下 2020 年 3 月以來的新低，在當時德國首次實施防疫封鎖限制。

德國的確診病例數自 7 月以來持續在上升，但染疫死亡人數有所下降，該國目前約有 60% 的人口已完全接種了疫苗，65% 的人至少打了一劑。隨著確診人數再度急遽上升，促使當局考慮如何鼓勵更多人打疫苗。

德國聯邦總理府部長 Helge Braun 表示，儘管有超過半數德國民眾已完成 2 劑疫苗施打，但每週新增確診病例數仍以 60% 的幅度攀升。

Braun 警告表示，如果 Delta 變種病毒持續以如今的速度擴散，而德國的疫苗接種率未能大幅提高或改變應對行動，那麼單日新增確診數可能 9 月底就會達到 10 萬。

德國聯邦統計局曾表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。