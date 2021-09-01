機師突破性感染驗出Delta病毒 9/15起機組員檢疫加嚴

長榮航空 1 名機師完整接種 2 劑疫苗仍確診 COVID-19，為我國首例突破性感染，疫情指揮中心陳時中今 (1) 日證實，透過基因定序確定為 Delta 變異株，因此，自 15 日起，長程航班機組員檢疫再加嚴，未完整接種疫苗者須居家檢疫 7 天，完整接種者則居檢 5 天。

指揮中心指出，近期國際新冠肺炎 Delta 變異株疫情持續嚴峻，其傳播力強、發病時病毒量高，且國外頻傳完整接種疫苗後突破性感染案例，考量整體流行病學特性與過去 Alpha 株顯有不同等因素，指揮中心滾動式調整機組員返台防檢疫規定，將於 15 日零時起 (航班抵台時間) 實施。

針對長程航班的機組員，指揮中心表示，未完整接種疫苗者，入境後須進行 7 天居檢 (PCR 採陰)，接續 7 天的加強自主健康管理，入境後第 10、14 天須 PCR 採檢 (得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性的機組員，將進行 5 天居檢 (PCR 採陰)，以及 9 天加強自主健康管理，入境後第 9、14 天 PCR 採檢 (得採深喉唾液或鼻咽拭子)。

至於短程航班的機組員，未完整接種疫苗者須進行 14 天加強自主健康管理，以及每 7 天 PCR 採檢 (得採深喉唾液)。完整接種疫苗達兩週且抗體檢測陽性者則為 7 天一般自主健康管理，加上每 7 天 PCR 採檢 (得採深喉唾液)。

指揮中心說明，為確保機組員於國外執勤健康及安全，落實外站「零接觸」管理、機上「全程防護」，是關鍵機制，機組員執勤時應遵守民航局訂定的相關作業規範，提高自我警覺，落實自我健康監測及異常通報措施。