〈振興加碼〉台北市推百萬份熊好券 住宿券價值1000元

台北市長柯文哲今 (1) 日公布加碼振興方案，將推出「台北熊好券」，分為住、買、動、呷、看五種票券，其中住宿券價值 1000 元，全台民眾皆可參加，總計超過 100 萬份，但必須透過台北通 App 抽獎，8 日起開放商家登記加入合作。

柯文哲指出，中央的振興五倍券大致定案，對於確切上線日期以及如何綁定，希望能夠先與地方政府溝通，台北市計畫推出台北熊好券，以優惠券的方式，針對不同行業精準補貼，並讓大家上網抽籤。

根據北市府規劃，台北熊好券分為五大類別，其中，住宿券「熊好住」價值 1000 元，其他分別為饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」，4 種票券的價值均為 100 元，總份數將超過 100 萬份。

北市府秘書長陳志銘說明，台北熊好券使用範圍為台北市的店家，將於 8 日開放登記參與，五種票券將全數整合在「台北通」，預計在 9 月下旬開放民眾填寫意願優先順序，並擇期公開抽獎。

陳志銘表示，台北熊好券是採數位票券模式，民眾中獎後，透過台北通 App 到合作店家消費，打開票券、對店家專屬的活動 QRCode 掃描，即可線上付券完成消費折抵。