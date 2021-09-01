〈車市〉8月HONDA拿成長王 LEXUS連2月奪豪華車銷售冠軍

8 月國內新車總掛牌數今 (1) 日出爐，受到民俗月和疫情仍處二級警戒影響，共銷出 33148 台，較上月減 12.9%，年減 4.9%，不過，前 10 大車商中，有 HONDA、LEXUS 和 VOLKSWAGEN 仍較去年同期成長，其中，HONDA 年增 8 成拿成長王，而 LEXUS 連 2 月超越 BENZ 奪下豪華車品牌冠軍，顯示車市正逐漸回溫。

和泰車 (2207-TW) 總代理 LEXUS 品牌 8 月表現突出，以 2006 台搶下近 30% 高級車市場，年增 26.3%，也是連 2 個月奪下豪華車品牌冠軍。

和泰車說明，在疫情和傳統民俗月的挑戰下，LEXUS 仍持續展現亮眼成績，除了彈性銷售策略奏效，更得力於車主對 LEXUS 休旅車系的喜愛，在休旅車級距市場占比高達 39%，遙遙領先各品牌競爭對手，從中大型休旅至小型跨界休旅全面稱霸。

其中，NX 熱銷 977 台，連 2 月奪下全高級車市場銷售冠軍，RX 以 317 台穩坐中大型豪華休旅車級距，而小型跨界休旅 UX 也銷出 398 台，穩居小型休旅霸主地位。

同時，8 月 TOYOTA 掛牌數 8998 台，月減 12.7%、年減 3.2%，與 LEXUS 合計後總銷量 11004 台，年增 1.1%，市占率 33.2%。

HONDA 8 月掛牌 2195 台，年增 81.1%，是成長最大的品牌，主要是因 CR-V 掛牌達 1367 台，年增 1168%，占品牌銷售比重逾 60%，在國產 SUV 級距中拿下 17.6% 的市占，僅次於 TOYOTA 的 C CROSS。

和泰車指出，隨著防疫警戒下降，消費景氣正逐漸回溫，為激勵買氣，TOYOTA 9 月推出優惠總價值最高超過 15 萬元的回饋。

累計前 8 月，國內車市總掛牌數已達 293019 台，年增 1.5%，維持正成長，其中，銷售成長的品牌有 BENZ 達 19819 台，年增 6.8%，FORD 18444 台，年增 12.7%，中華車 (2204-TW)15834 台，年增 1.5%，BMW 12024 台，年增 9.8%，MAZDA 10180 台，年增 9.7%。