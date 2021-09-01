〈房產〉疫情衝擊及民俗月 全台六都8月房市交易量月減4.8%

全台六都會區分別公布 8 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 6748 棟，爲今年單月次低，8 月六都建物買賣移轉棟數月減 4.8%，僅台北市較 7 月微增 0.5% 以及台中市月增 10.3%，至於與去年 8 月比較，六都全數衰退，其中台中市年減 29.2% 最嚴重。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，全台六都 8 月「建物買賣移轉棟數」統計顯示，新北市月減 1.1%，桃園市月減 1.3%，台南市月減 26.4%，高雄市月減 12.3%，8 月的買賣移轉棟數反映的是 7 月份市況，國內疫情警戒管制於 7 月 27 日才降至二級，民眾外出看屋、賞屋意願仍受疫情影響，加上 8 月與民俗月重疊的天數長達 20 天以上，讓部分有忌諱的民眾避開這段時間過戶，建商也提前或延後交屋，致使 8 月交易移轉量表現稍呈下滑狀態。

與去年同期相比，全台六都六都 8 月「建物買賣移轉棟數」減少 22.8%，其中台北市年減 21.4%，新北市年減 22.5%，桃園市年減 28.8%，台中市年減 29.2%，台南市年減 5.4%，高雄市年減 18.8%。

陳金萍說，台灣去年 7 月受惠全球貨幣寬鬆、超低利率助攻，加上「加零」效應發酵，讓連續遞延 2-3 個月的買盤出籠，推升房市交易動能，因此去年 8 月房市交易呈現淡季不淡的市況，而今年 8 月疫情衝擊仍未平復，交易量較去年同期衰退尚屬合理。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情對於市場交易量影響大概是 2 個多月時間，市場緩步復甦，不過買賣移轉棟數從 7 月開始反應，8 月反應 6 月到 7 月上旬時的買賣交易，當時也是疫情影響較為明顯時刻，因此近兩個月的買賣移轉棟數「合理」呈現衰退走勢，不過觀察當前的市場買氣，8 月市場交易熱度已經逐漸回到疫情前的水準，後續移轉棟數有機會緩步回溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，8 月的買賣移轉是反映 7 月的交易狀況，而房地合一 2.0 於 7 月正式上路前，為趕搭舊制稅率，各地皆出現大量交易潮，尤其台南為今年六都房市的一級熱區，交易量更數度創史上新高，但新政實施後，許多屋主因處於重稅期迴避交易，使房地合一 2.0 時代的買賣移轉量陷入衰退。除了政策因素外，暑期中南部連日大雨，造成民眾不便，加上 8 月又進入民俗月，部分民眾避開此時過戶交屋，使得登記移轉量微減。

進一步觀察今年 1-8 月六大都會區建物買賣移轉棟數年增 10.2%，陳金萍指出，去年上半年因受到疫情影響，使交易量基期較低，但自 6 月解封後，加上低利率環境、資金潮帶動，讓遞延買盤出籠，房市也逐步回溫。反觀今年，國內本土疫情自 5 月中旬爆發，全國防疫迅速進入三級警戒，直至 7 月下旬防疫管制才鬆綁為二級，長達兩個多月的三級警戒管制期間，民眾大幅降低外出、延後看屋行程，疫情對房市的衝擊在第三季逐步顯現。