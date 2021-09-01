〈生技論壇〉提四大建議 BTC看好下個十年產業進入收成

行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 今 (1) 日舉行閉幕典禮，並針對明年台灣生醫產業提出四大建議，包括完善生生態系、建構健康大數據平台、跨域防疫科技創新域強化國際鏈結，看好下個十年產業將進入收成階段。

副召集人吳政忠表示，台灣生技產業過去 20 多年來，在產品、法規上有大幅進展，預期下一個十年，到 2030 年前台灣生醫產業將進入開花結果階段。

BTC 委員代表、泰福 - KY(6541-TW) 新任董事長閻雲表示，在完善生態系方面，除擴大人才培養外，應提升智慧醫療產品審查流程效率，可參考美國與韓國的 IND(新藥臨床試驗申請) 機制，主管機關 30 天內回覆，即可執行臨床試驗。

此外，每年健保總額成長率中，提出 0.5-1% 的成長率，以專款專用，採用國產的學名藥及創新醫藥產品。

建構健康大數據平台方面，閻雲指出，應善用健康大數據與沙盒，推動 AI 投入資訊分析與預測系統等相關應用，同時鼓勵國內外廠商設立研發中心。

跨域與防疫科技創新則需扶植智慧醫療關鍵技術，如將檢測、診斷工具、品管藥品、醫材製造等導入 AI(人工智慧) 與 ML(機器學習)，以及投入細胞基因療法、基因編輯等新興療法。

閻雲表示，最後則是政府需要設置獎勵併購與策略聯盟機制，鼓勵民間尋求海外併購標的，並匯集民間力量設置精準健康大型投資基金。