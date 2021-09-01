亞馬遜強化在台雲端運算服務 著重四大面向

亞馬遜 (AMZA-US) 明 (2) 日將舉辦 2021 AWS 台灣雲端高峰會，香港暨台灣總經理王定愷今 (1) 日首度發表亞馬遜在台業務戰略，將強化雲端運算服務，並著重四大面向，包含協助台灣產業數位轉型、拓展海外市場、建立合作夥伴生態系、孕育雲端人才及扶植新創等。

王定愷認為，雲端運算是數位轉型關鍵要素，希望透過「全球優勢，在地扎根」業務戰略，協助台灣企業數位轉型，除提供雲端技術服務外，也觀察到台灣產業數位轉型有三大趨勢，分別是遷移上雲、傳產創新以及效能優化。

在布局全球上，王定愷指出，亞馬遜具有覆蓋全球的雲端基礎設施，加上電子商務平台、物流、智慧裝置等業務優勢，可望協助台灣企業進一步拓展海外市場，在雲端基礎建設上，目前已覆蓋全球 245 個國家地區。

另一方面，王定愷表示，亞馬遜也協助台灣培育雲端人才，從中等教育、高等教育、產業人才、新創企業著手，陸續與逢甲大學、東海大學、輔仁大學、台北大學等四所大學成立雲創學院，也與優久大學聯盟合作雲端學程。

王定愷也補充，亞馬遜在台灣有四個聯合創新中心、聯合加速器，累計也已有 4 個企業新創的合作 Open Innovation 計畫。