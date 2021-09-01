韋僑發行現增股籌資4億元 本月底完成募集

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 擬辦理上櫃以來首次籌資案，將發行 6660 張現增股，今 (1) 日敲定以每股 60 元溢價發行，9 月 8 日除權交易，韋僑最大法人股東希華 (2484-TW) 已表明全力支持此籌資案，不排除再增加持股。

韋僑上半年營收 4.99 億元，毛利率 28.05%，年減 0.14 個百分點，稅後純益 4770 萬元，年減 9.78%，每股純益 1.34 元。韋僑受惠醫療應用長單開始出貨，下半年展望正向，全年可望超越去年 9.93 億元營收。

RFID 電子標籤可運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑目前生產線採租用廠房方式，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計 2022 年第三季完工，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

因應市場需求增加，韋僑已投資 13 億元在台中興建新廠擴產，此次辦理發行現增股 6660 張籌資，以每股 60 元溢價發行支應資金需求，這也是韋僑上櫃掛牌以來首度籌資，主辦券商爲元大證券，將在第三季底完成募集。