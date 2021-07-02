韋僑上櫃以來首次市場籌資 擬發現增6660張

電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 因應市場需求增加，已投資 13 億元在台中興建新廠擴產，今 (2) 日股東會後董事會決議，將發行現增股 6660 張籌資，支應資金需求，這也是韋僑上櫃掛牌以來首度籌資。

韋僑股東會今天通過配發每股 1.3 元現金股利，為 4 年來新高。

韋僑目前產線是採租用廠房方式，公司斥 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計明年第三季完工，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，將隨工業 4.0 擴大而成長，另外醫療耗材市場成長速度也相當快速，韋僑醫療應用接單旺，但上半年因 IC 缺貨造成出貨受限，預計下半年在 IC 缺料之後，營收應可大幅提高。

韋僑 2021 年前 5 月營收為 4.08 億元，較去年同期衰退 4.15%，不過，5 月營收 8339 萬元，已較去年同期轉為正成長。

RFID 電子標籤可運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。