彭博：美政府考量配額制度 終結美歐鋼鐵關稅戰

週三 (1 日) 彭博社報導，美國政府正考慮配額制度以結束從歐盟進口鋼鐵的關稅糾紛。

受此消息激勵，週三鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾 (MT-US) 上漲逾 1.5%、美國鋼鐵 (X-US) 上漲 0.82%。

美歐正積極合作，聯手對應中國造成的全球鋼鐵產能過剩，雙方目標在年底前解決鋼鐵關稅糾紛。

消息人士提到，美國政府正考慮配額制度結束美歐的鋼鐵關稅糾紛，關稅配額允許各國以較低的稅率向其他國家出口特定數量的產品，但所有高於數量上限的產品將徵收較高的關稅。

美國貿易代表辦公室和商務部也正在考慮加強對歐盟生產的金屬來源監控，但美國尚未正式向歐盟提出這一建議。

美國前總統川普於 2018 年 6 月任期內，以國家安全為由對歐洲鋼鐵和鋁材分別徵收 25% 和 10% 的關稅，作為反制措施，同年歐盟宣布 6 月 1 日起，將對威士忌、摩托車、牛仔褲、化妝品等一系列美國商品加徵 50% 關稅。

今年 6 月初美歐峰會上，歐美同意就飛機補貼爭端宣布休戰五年，預留了喘息空間以解決長達 17 年的爭端，雙方目前正積極改善彼此間的貿易關係。

歐盟駐美大使蘭姆布里尼迪斯 (Stavros Lambrinidis) 6 月 21 日在威爾遜中心主持的虛擬討論表示，鋼鐵產能過剩正損害歐盟和美國，美歐尋求在年底前解決長達 2 年的鋼鋁關稅爭端。

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