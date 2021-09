微軟官宣新品發布會 Surface新機9/22亮相

週三 (1 日) 微軟官方推特宣布,將於美東時間 9 月 22 日上午 11 時 (台北時間晚間 11 時) 舉辦新品發布會,儘管公告提供細節不多,但外界都認為屆時將聚焦在新一代 Surface 產品上。

微軟週三推文公布新品發布會的邀請 (圖片:微軟推特)

微軟週三推文公布新品發布會的邀請,推文中顯示一張貌似新一代 Surface 產品的側面剪影。點擊該圖片連結後,新的邀請網頁開啟,內容寫道:「加入我們,探究有那些新品!」(Join us to see what's next)。

新一代 Surface Pro 預計會成為當日發表會的主角 (圖片:微軟推特)

該邀請頁面還顯示發布會訂於美東時間 9 月 22 日上午 11 時登場,並再度秀出一張貌似 Surface Pro 8 的照片。

儘管所得的消息有限,但無疑新一代 Surface Pro 預計會成為當日發表會的主角。

微軟近期宣布下一代作業系統 Windows 11 訂於 2021 年 10 月 5 日公開釋出,這項改善觸控體驗的新一代系統,搭配升級的 Surface Pro 8 自然是符合外界預測。

微軟 Surface 系列是蘋果 (AAPL-US) 產品的競爭對手。雖然 Surface 系列最初是平板 / 筆記混合型電腦,與蘋果的 iPad Pro 競爭,但微軟 Surface 系列已經發展成為功能更強大的筆記型電腦和桌上型電腦。

近期爆料消息顯示,微軟還可能於新品發表會上發表新一代 Surface Duo 和 Surface Go 3。

外傳 Surface Duo 2 搭載高通驍龍 888 旗艦處理器,支援 5G、NFC,預先搭載 Android 11 作業系統,並且支援側面指紋辨識。

Surface Go 3 傳出將搭配英特爾 Y 系列 (代號 Amber Lake) 處理器,與蘋果 MacBook Pro 直接競爭。

週三截稿前,微軟 (MSFT-US) 小漲 0.40%,暫報每股 303.10 美元。高通 (QCOM-US) 上漲 1.19%、英特爾 (INTC-US) 下跌 0.68%。