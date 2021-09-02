〈能源盤後〉OPEC+堅守逐步增產計畫 WTI小漲 Brent小跌

週三 (1 日) 交易，WTI 原油期貨價格小幅收漲，但 Brent 原油小幅下跌，主因 OPEC + 不打算改變逐步增產的原定計畫。此外，EIA 庫存數據顯示，上週美國原油庫存下降，汽油供應意外增加，也牽動油價。

OPEC + 週三宣布，將堅持執行 7 月達成的計畫，即自 8 月起每月增加 40 萬桶 / 日原油產量。

能源指數提供商 Alerian 的研究主管 Stacey Morris 表示，「需求看跌，但目前的油價水準和庫存景像似乎沒讓 OPEC + 認為該改變數周前宣布的計畫路線。」

Morris 表示，「在計畫早期就改變路線可能會讓市場更加不安，且目前的危險信號還不足以需要改變路線。石油價格離 OPEC 宣布計畫前看到的 7 月高點相差不遠。對 OPEC + 來說，遵守計畫似乎是現階段最好的行動方案。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 68.59 美元。根據道瓊市場數據，最近月 WTI 原油期貨價格 8 月收低 7.4%，為 3 月以來首月收低。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4 美分或近 0.1%，收每桶 71.59 美元，8 月收低 4.4%。

俄羅斯談話

週三早盤原油價格大幅走低，交易員將此波動歸因於 OPEC + 上修今年的全球需求預期，同時俄羅斯表明已準備好將產量提升到設定的配額以上。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，在 OPEC + 會議做出決定之前，因為一些報導稱俄國副總理 Alexander Novak 表示，俄羅斯有能力將產量提高到超出 OPEC+ 的限制之後，原油價格隨之挫跌，「市場將此視為俄羅斯將不再受限 OPEC 的跡象。」

Flynn 說：「然而，OPEC + 提前解決了他們的分歧，接著遵循委員會的意見，維持產量協議不變。」

供應數據

美國 EIA 週三公布，上週 (8/27 止) 美國原油庫存下降 720 萬桶，此前原油庫存已連續 3 週下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 440 萬桶。API 週二公布上週原油庫存約下降 400 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，儘管產量實際上在上升，但原油庫存顯示出「紮實的下降」，「且這些數據還沒有反應艾達颶風對墨西哥灣生產所造成的衝擊。」

EIA 週三報告也指出，上週汽油庫存增加 130 萬桶、蒸餾油庫存減少 170 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國汽油庫存下降 180 萬桶、蒸餾油庫存下降 50 萬桶。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週小幅增加 80 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.5% ，收近每加侖 2.11 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.13 美元。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，鑑於原油供應下降和汽油庫存攀升，供應數據喜憂參半。「但油價面臨的不利風險，在於歐盟對來自美國的旅行實施新限制。」

艾達颶風後的復甦 & 天然氣反彈

市場參與者還繼續應對上週日襲擊美國墨西哥灣沿岸的颶風艾達的影響，因該地區的原油生產和煉油暫時中斷。

根據美國安全與環境執法局週三的數據，該地區估計目前 79.96% 的石油生產以及 83.21% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 24 美分或近 5.4%，收每百萬 Btu 4.615 美元，登上 2018 年 11 月以來最高水準。

施耐德全球大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「天然氣價格正在推向另一個多年高位，原因是市場預期天然氣庫存增加水準會再次低於正常，以及報導稱海上天然氣生產工作可能還要耗費幾週的時間才能恢復。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期，上週 (8/27 止) 天然氣庫存增加 200 億立方英呎，低於 5 年均線。