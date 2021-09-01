颶風干擾墨西哥灣產油大港交通 恐需數周才能恢復營運

受到颶風艾達 (Ida) 的侵襲，美國墨西哥灣離岸原油產業最大基地 Fourchon 港周邊的道路、航線需要清整，才能讓重型機具進駐，意味著恐怕需要數周時間才能恢復營運。

美國安全暨環境執法局 (Bureau of Safety and Environmental Enforcement) 周二估計，墨西哥灣目前 93.69% 的原油產量暫時關閉，94.47% 的天然氣產量暫停。

Greater Lafourche 港務委員會執行主任 Chett Chiasson 表示：「離恢復正常需要好幾個禮拜，我們有很多損害需要評估並嘗試恢復。」除了大停電外，周邊公路需要清除殘骸，以利重型設備進入港口，港口周圍水域也必須勘測後才能安全通行。

Chiasson 說，Fourchon 港受破壞範圍很廣，該港口服務墨西哥灣原油、天然氣鑽井共約 90% 的產量，是墨西哥灣油井輸油管的關鍵中繼站。

Fourchon 港內的路易斯安那海上油港 (LOOP) 管理多達全美 15% 的原油供給，包含處理原油進出口的油輪運輸。

除了 Fourchon 港本身，海上鑽井還必須用直升機把工人載運回來才能重新營運，但直升機業者仍在評估沿岸設施的損害。直升機業者 Bristow Group 發言人 Adam Morgan 表示，機組人員需要在未來幾天進行內部清點，需要一段時間才能提供進一步更新。

Chiasson 表示，未來幾天 Fourchon 港將能取得損失評估，但只要產能持續關閉，燃料供給便持續受到威脅。由於海上原油、天然氣產量中斷，抽水機、汽車燃料的價格將會上漲。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格周二下跌 71 美分或 1%，收每桶 68.5 美元，單月下跌 7.4%，是自 3 月以來首見月線收黑。10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 42 美分或 0.6%，收每桶 72.99 美元，單月累計下跌 4.4%。