NRF：美國刺激政策逐漸落幕 未來消費力看就業

美國全國零售聯盟 (NRF) 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 周三 (1 日) 表示，美國靠稅收抵免、大規模財政政策帶動消費者支出快速成長，但隨著刺激政策逐漸落幕，未來消費動能和經濟成長將更依賴就業的復甦狀況。

Kleinhenz 表示，隨著時間進入 2021 年末，政府救濟逐漸減少，勞動市場重點聚焦勞工工資能否持續走強並持續支應消費支出。美國消費者仍然願意打開荷包消費，但勞動市場、新就業機會將從中扮演越來越重要的角色。

美國勞動市場供需仍然緊張，勞動部的職位空缺和勞工流動率調查 (JOLTS) 顯示，截至 6 月非農就業職缺為 1007 萬個，但僅 948 萬人找工作。勞動成本指數季增率 (ECI) 顯示，截至 6 月 30 日的 12 個月內，這種不平衡導致工資和薪資年增 3.2%。

Kleinhenz 表示，企業雇主為了保持目前勞動市場的競爭力而必須支付更高的工資，這可能導致未來幾個月的通膨加劇。

餐飲業在招聘方面陷入困境，零售業為了年底消費旺季正在大規模招兵買馬，沃爾瑪 (WMT-US) 宣布尋找 2 萬名長期員工，並為倉庫職缺給出特別獎金，還願意支付員工全數大學學費和參考書費。Target (TGT-US) 上個月也擴大員工大學學費福利。

許多公司正在調漲工資，繼連鎖餐飲 Chipotle (CMG-US) 和麥當勞 (MCD-US)、Costco (COST-US) 和 Best Buy (BBY-US) 後，連鎖藥局 Walgreens (WBA-US) 和 CVS Health (CVS-US) 也加入調薪行列，將在未來幾個月把起薪調整至每小時 15 美元。

不過，Kleinhenz 認為，即便企業提供更高的工資和福利，但已幾乎被通膨所抵銷。他表示，近期美國通膨主要受供應鏈瓶頸、企業低庫存影響，這些問題引起的高成本往往轉嫁到消費者身上，是更大範圍通膨的前兆。

至於近期肆虐的 Delta 變種病毒，Kleinhenz 預料，儘管可能會稍微擾亂零售銷售狀況，但不會讓 NRF 下調零售銷售預期。NRF 預計，今年的零售額將較去年成長 10.5% 至 13.5%。