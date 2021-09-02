亞馬遜將在全球廣招5.5萬科技人才 幾乎等同臉書員工總數

亞馬遜一年一度的徵才活動將在 9 月 15 日展開，執行長賈西 (Andy Jassy) 周三 (1 日) 向路透表示，計劃未來幾個月在全球招募 5.5 萬人，這幾乎等同臉書員工總數，凸顯這位新執行長拓展業務的雄心。

亞馬遜 (AMZN-US) 招募的 5.5 萬人主要將投入科技和企業部門，使亞馬遜科技和企業部門全球員工數 (目前 27.5 萬人) 增加 20%，也占 Google 員工人數逾三分之一，更幾乎等同臉書的員工總數。

賈西今年 7 月上任亞馬遜執行長，這是他接受媒體訪問。賈西表示，公司需要更多人力，以因應零售、雲端和廣告等業務蓬勃成長的需求，而且新發展的網路衛星計畫「Project Kuiper」也需要大量人才。

亞馬遜開出的職缺包括工程、科學研究、機器人等領域，大多是新開職務而非替補人力。5.5 萬個職缺中，超過 4 萬個位於美國，其餘分散在印度、德國和日本等地。

賈西表示，PwC 調查顯示 65% 勞工想要學習新工作技能，「疫情期間有很多工作機會流失或遭遇改變，也有很多人思考尋找新的、不同的工作，亞馬遜的『Career Day』是個好機會。」

被問到亞馬遜的高壓職場文化，賈西表示，亞馬遜高度重視顧客需求，鼓勵員工不斷改進，公司也尊重員工的言論自由，和員工希望公司如何改進的期待。

今年稍早，亞馬遜在阿拉巴馬州一些員工希望組成工會，但功敗垂成。當時仍是執行長的貝佐斯說，亞馬遜需要給員工更好的願景。

亞馬遜是全美第二大民間企業雇主，去年共增聘逾 50 萬人，主要是倉儲和貨物運送，這些業務為亞馬遜帶來可觀的營收。

亞馬遜股價周三收盤上漲 0.24%，報每股 3,479 美元。