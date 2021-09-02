莫德納在美申請打第3劑疫苗 宣稱對Delta病毒抗體提升40倍

世界各國對追加第三劑疫苗掀起熱議之際，莫德納 (MRNA-US) 周三 (1 日) 表示，已向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請第三劑使用授權，該公司表示用量只需現有劑量的一半，但打完之後對抗 Delta 變種病毒的抗體濃度能提升逾 40 倍。

莫德納正緊追在輝瑞 / BioNTech 之後申請第三劑疫苗授權，根據該公司聲明，第三劑疫苗的劑量為 50 毫克，是目前施打疫苗的一半。除了在美國遞件申請緊急使用授權 (EUA)，莫德納還計劃未來幾周向歐洲等地主管機關提交資料。

隨著 Delta 病毒擴散，過去兩個月來有關追加劑的辯論升溫，儘管世界衛生組織 (WHO) 呼籲緩打第三劑，各國主管機關仍面臨追加劑量的壓力，除了以色列、德國等，白宮表示預定 9 月 20 日起開始為打完輝瑞和莫德納兩劑疫苗的民眾追加第三劑。

FDA 周三表示，專家小組計劃 9 月 17 日針對輝瑞的第三劑疫苗申請事宜召開會議，會議內容將從當地上午 8 點 30 分起線上直播。但 FDA 並未提及是否也會審議莫德納的申請。

莫德納股價周三收盤勁揚 3.52% 至每股 389.94 美元，盤後續揚 0.7%，並未因召回日本三批疫苗的消息所影響。

莫德納和輝瑞疫苗採用 mRNA 技術，臨床實驗結果大致相同，但兩者之間仍有些微差異，例如目前莫德納兩劑疫苗的用量皆為 100 毫克，遠高於輝瑞的 30 毫克。

此外，輝瑞的第三劑疫苗規劃劑量和前兩劑相同、皆為 30 毫克，莫德納則較前兩劑減半為 50 毫克，理由是認為無須原本的高劑量就能產生強勁的免疫反應。