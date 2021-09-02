肝臟代謝機能不佳，雌激素過多影響乳房健康！營養師推這些養肝好食

文／早安健康編輯部

雌激素、黃體酮這兩種荷爾蒙，就像是照顧女性健康的一對好姐妹，然而她們之間的關係，有時也會悄悄變調，「當雌激素相對黃體酮來說分泌過高，可能是雌激素過多，或是黃體酮過少，或是兩者都在正常範圍內，但是比例失衡，我們都稱為『雌激素佔優勢』」。

賀菡懿營養師說，無論是乳房纖維囊腫、乳腺增生、纖維腺瘤、乳癌等問題，都可能與「雌激素佔優勢」的內分泌失衡有關，「雌激素佔優勢會造成身體組織不正常的增生，產生纖維化組織，相對地，黃體酮被認為是具有保護性的荷爾蒙，可以制衡雌激素造成的分化作用」。

無論雌激素或環境荷爾蒙，都需要經過肝臟的兩階段代謝解毒，才能安全排出到體外。如果肝臟健康不佳，代謝解毒的效率下降，長久下來雌激素累積在體內，刺激細胞過度分化，將提升組織纖維化或癌症的風險，造成乳房脹痛、纖維囊腫、乳癌等乳房健康問題。

常在經前嘴破、長痘痘？當心荷爾蒙失衡、成為乳房疾患候選人

賀菡懿提醒，要保持乳房健康、預防癌症，應避免熬夜、過量飲酒、未按醫囑長期服用藥物等傷肝行為，少吃油炸食品、甜食也能減輕肝臟代謝解毒的負擔。若常在經前嘴破、長痘痘或出現其他免疫問題，就必須注意了，這可能代表肝臟正忙於雌激素代謝解毒而分身乏術！

肝臟代謝雌激素不只有一條路徑，賀菡懿指出，透過功能醫學檢測可了解雌激素代謝酶「CYP1A1」的工作效率，透過營養素支持來避免有致癌風險的代謝物累積在體內，例如多吃高麗菜、大白菜、花椰菜、白蘿蔔、羽衣甘藍、青江菜、蕪菁、芝麻葉等十字花科蔬菜，OMEGA-3 脂肪酸則可以從秋刀魚、虱目魚等高脂魚，或藻油、紫蘇油等植物性來源攝取。

而肝臟產出的代謝產物，還要經由腸道蠕動排出體內，才算走完最後一哩路。「反過來說，如果肝臟兩階段代謝解毒需要的營養素不足，產出的致癌性代謝物，又因為腸道蠕動排泄功能不佳無法及時排出，都會進一步地加重毒素在體內的累積」。

原文引自：雌激素失衡增乳房罹癌風險！營養師推養肝好食幫助代謝荷爾蒙

來源：《早安健康》9 月號

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