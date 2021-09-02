晶片短缺衝擊 特斯拉上海廠8月部分停產數日

據報導，有知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠在上個月曾經部分停產數日，主要就是受到全球半導體晶片短缺的衝擊。

知情人士表示，由於缺乏關鍵晶片，特斯拉中國廠的部分生產線在 8 月份曾經停工了大約 4 天。另有知情人士表示，短缺可能與電子控制單元 (ECU) 有關，導致特斯拉 Model Y 運動型多功能車跨界車的生產延遲。不過，目前生產線已恢復正常。

過去一年，晶片短缺的問題打擊了許多產業。疫情相關的防疫封鎖措施，提振了市場對電子產品的需求，晶片供不應求，許多產業因零件短缺供應鏈被迫中斷，產量也受到限制。

在今年 7 月份，特斯拉向中國和海外市場共交付了約 33,000 輛電動車。由於港口積壓和暴風雪的影響，特斯拉在 2 月份曾停止美國汽車裝配廠的部分產線近 2 週的時間。

中國是全球最大的電動車市場，根據中國乘用車協會的數據，在今年 7 月份，中國汽車、SUV 和多功能用途車的零售銷售量年減 6.4% 至 152 萬輛。該協會也表示，初步數據顯示，8 月分銷售量預計將下降 13%。

特斯拉執行長馬斯克在週三 (1 日) 才推文表示，由於今年「超級瘋狂的供應鏈短缺」，改版的特斯拉跑車可能會在 2023 年才交車。早在 2017 年特斯拉 Roadster 2.0 亮相時，特斯拉就預訂 2020 年交車，但由於新冠疫情和供應鏈問題，導致特斯拉一延再延交車時程。