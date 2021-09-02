鉅亨美股雷達：阿里巴巴支持共同富裕 晶片荒延燒到特斯拉與蘋果

美股重要看點：

美國疫情因 Delta 變種病毒升溫，令人擔心可能衝擊美國經濟復甦，週四 (2 日) 華爾街聚焦即將公布的上週初領失業金人數，以推測聯準會 (Fed) 是否將在今年底前開始撤回振興措施。

週三第 20 屆 OPEC+ 產油國部長級會議，一如市場預期繼續推動增產計劃，將自 8 月起逐月釋放 40 萬桶 / 日的產能直到年底。此外，四級颶風艾達 (Hurricane Ida) 重創美國東部，週三紐約、新澤西宣布緊急狀態，目前造成至少 9 人死亡。

週四 (2 日) 美股盤前，美股四大指數平盤震盪，其中道瓊期貨小幅下滑 0.14%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 48.2 點，或 0.14%，收 35,312.53 點。

那斯達克上漲 50.15 點，或 0.33%，收 15,309.38 點。

標普 500 指數上漲 1.41 點，或 0.03%，收 4,524.09 點。

費城半導體指數下跌 17.8 點，或 0.52%，收 3,399.95 點。

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金，市場無預期值，前值為 35.3 萬人。

美國 7 月耐用品訂單月增率終值，市場無預期值，前值為 -0.1%。

重要個股動態：

1. 晶片荒燒蘋果 新款 Apple Watch 和 MacBook Pro 傳延後生產

外傳全球晶片短缺問題正影響到蘋果即將推出的 Apple Watch 7 和新款 MacBook Pro 生產。

晶片荒燒蘋果 新款 Apple Watch 和 MacBook Pro 將延後生產 (圖片：蘋果)

此外，蘋果近期因反壟斷風暴而做出重大讓步，蘋果週三 (1 日) 與日本公平交易委員會 (FTC) 達成和解，將允許媒體類 App 繞過 App Store、供用戶連結到外部網站以進行支付，藉此化解存在已久的「蘋果稅」爭議。

蘋果 (AAPL-US) 盤前上漲近 1%，暫報每股 153 美元。

2. 特斯拉延遲超跑交車期

由於遭遇全球供應鏈瓶頸問題，特斯拉第 2 代 Roadster 電動超跑將在 2023 年才能交車。

馬斯克推遲特斯拉超跑交車期 (圖片：特斯拉)

馬斯克週三推文寫道：「2021 年是供應鏈嚴重短缺的一年，所以即使特斯拉有 17 款新產品也沒關係，因為沒有一款產品能出貨，假設 2022 年 (供應鏈) 沒鬧出太大的意外，特斯拉超跑應會在 2023 年交貨。」

特斯拉 (TSLA-US) 盤前下跌 0.10%，暫報每股 733.35 美元。

3. 阿里巴巴支持共同富裕

阿里巴巴週四宣布啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，該集團將於 2025 年前投入 1000 億人民幣推動「共同富裕」，這是繼騰訊後，又一個中國科技巨頭投資投入響應中國領導人習近平的政策。

阿里巴巴的共同富裕十大行動將聚焦五大領域，包括科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

習近平本月 17 日主持中央財經委員會會議表示，經濟發展要從部分人「先富起來」走向所有人「共同富裕」，以及合理調節過高的收入。

阿里巴巴 (BABA-US) 盤前上漲近 3%，暫報每股 178 美元。