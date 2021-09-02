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鉅亨美股雷達：阿里巴巴支持共同富裕 晶片荒延燒到特斯拉與蘋果

鉅亨網編譯許光吟
鉅亨美股雷達：阿里巴巴支持共同富裕 晶片荒延燒到特斯拉與蘋果 (圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：阿里巴巴支持共同富裕 晶片荒延燒到特斯拉與蘋果 (圖片：AFP)
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美股雷達美股雷達阿里巴巴蘋果共同富裕中國晶片特斯拉跑車聯準會FedRoadster供應鏈

美股重要看點：

美國疫情因 Delta 變種病毒升溫，令人擔心可能衝擊美國經濟復甦，週四 (2 日) 華爾街聚焦即將公布的上週初領失業金人數，以推測聯準會 (Fed) 是否將在今年底前開始撤回振興措施。

週三第 20 屆 OPEC+ 產油國部長級會議，一如市場預期繼續推動增產計劃，將自 8 月起逐月釋放 40 萬桶 / 日的產能直到年底。此外，四級颶風艾達 (Hurricane Ida) 重創美國東部，週三紐約、新澤西宣布緊急狀態，目前造成至少 9 人死亡。

週四 (2 日) 美股盤前，美股四大指數平盤震盪，其中道瓊期貨小幅下滑 0.14%。

美股前一交易日漲跌：

  • 美股道瓊指數下跌 48.2  點，或 0.14%，收 35,312.53 點。
  • 那斯達克上漲 50.15 點，或 0.33%，收 15,309.38 點。
  • 標普 500 指數上漲 1.41 點，或 0.03%，收 4,524.09 點。
  • 費城半導體指數下跌 17.8 點，或 0.52%，收 3,399.95 點。

今日重要總經數據：

  • 美國上週初領失業金，市場無預期值，前值為 35.3 萬人。
  • 美國 7 月耐用品訂單月增率終值，市場無預期值，前值為 -0.1%。

重要個股動態：

1. 晶片荒燒蘋果 新款 Apple Watch 和 MacBook Pro 傳延後生產

外傳全球晶片短缺問題正影響到蘋果即將推出的 Apple Watch 7 和新款 MacBook Pro 生產。

(圖片：蘋果)
晶片荒燒蘋果 新款 Apple Watch 和 MacBook Pro 將延後生產 (圖片：蘋果)

此外，蘋果近期因反壟斷風暴而做出重大讓步，蘋果週三 (1 日) 與日本公平交易委員會 (FTC) 達成和解，將允許媒體類 App 繞過 App Store、供用戶連結到外部網站以進行支付，藉此化解存在已久的「蘋果稅」爭議。

蘋果 (AAPL-US) 盤前上漲近 1%，暫報每股 153 美元

2. 特斯拉延遲超跑交車期

由於遭遇全球供應鏈瓶頸問題，特斯拉第 2 代 Roadster 電動超跑將在 2023 年才能交車。

(圖片：特斯拉)
馬斯克推遲特斯拉超跑交車期 (圖片：特斯拉)

馬斯克週三推文寫道：「2021 年是供應鏈嚴重短缺的一年，所以即使特斯拉有 17 款新產品也沒關係，因為沒有一款產品能出貨，假設 2022 年 (供應鏈) 沒鬧出太大的意外，特斯拉超跑應會在 2023 年交貨。」

特斯拉 (TSLA-US) 盤前下跌 0.10%，暫報每股 733.35 美元

3. 阿里巴巴支持共同富裕

阿里巴巴週四宣布啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，該集團將於 2025 年前投入 1000 億人民幣推動「共同富裕」，這是繼騰訊後，又一個中國科技巨頭投資投入響應中國領導人習近平的政策。

阿里巴巴的共同富裕十大行動將聚焦五大領域，包括科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

習近平本月 17 日主持中央財經委員會會議表示，經濟發展要從部分人「先富起來」走向所有人「共同富裕」，以及合理調節過高的收入。

阿里巴巴 (BABA-US) 盤前上漲近 3%，暫報每股 178 美元

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蘋果US-AAPL特斯拉US-TSLA阿里巴巴US-BABA

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