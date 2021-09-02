夢想，遙不可及嗎？青少年理財培訓營，為你啟動財商之門

文．理周教育基金會

「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽」，這是郭婞淳在有多少成功的甜美，背後就有多少失敗的掙扎 Youtube 影片中所分享的第一句話。現實的社會中，有很多勵志的生命故事正在鼓舞我們，舉重國手郭婞淳也不例外。2014 年仁川亞運，她正準備替台灣拿下亞運金牌的時候，不幸在亞運開賽四個月前訓練時，被 140 公斤的槓鈴砸中右大腿，造成大腿肌肉 70% 斷裂，即使受傷了，也還是不斷努力復健，今年郭婞淳再度拿下了 2020 東澳的金牌！

在許多人為她喝采的同時，郭婞淳也大方分享她的奮鬥歷程，期許能激勵更多人。理周教育基金會於日前為第 12 期「青少年理財培訓營」的同學們舉辦了實體課程的結業式。課程的開始也分享了郭婞淳的影片，不熟練的她站在講台上一度很緊張，開玩笑的說，是否準備一個槓鈴放在她旁邊，可以舒緩她情緒，而影片的最後，她給了自己 100 分且說：「面對夢想，你準備好了嗎？」。

夢想，遙不可及嗎？由理周教育基金會所舉辦的「扶持弱勢青少年理財培訓學習營」的學生們皆來自清寒家庭，出生背景的因素讓他們翻身更為不易。有鑒於此，邁入第 12 期的學習營，年年都希望透過這樣學習的管道，為學生們播下財商知識的種子。今年也不例外，因應疫情的衝擊，課程改採視訊教學，內容更豐富多元，有布萊恩老師的「財商即戰力」；方鈞老師的「理財練習生」；理周教育基金會董事長洪寶山的「創業故事」；林淑惠老師的「書中自有黃金屋，導讀：被討厭的勇氣，原子習慣兩本書」，祈望能讓參與的同學滿滿的收穫。

除了財商知識的給予，參加課程同學只要全勤並符合研習規定者，每人還可獲贈獎學金 2000 元。為鼓勵同學們認真學習，理周教育基金會同時舉辦了寫作競賽，第一名可獲得獎金 5000 元、第二名 3000 元、第三名 2000、佳作各 1000 元做為額外的獎勵。

青少年理財培訓學習營自舉辦以來，今年學生的學習心得一樣令人欣慰。就讀高三的陳同學上完課時的分享提到：「理財是人一生之中不可或缺的資產，我會將此次獎學金的一部分拿去購買方鈞老師所建議的 ETF，增加自己的被動收入與理財經驗，我相信我能突破馬太效應—貧者越貧，富者越富，感謝理周所舉辦的活動，使我獲得全新的思維與視野。」；另一位朱同學更不諱言的說：「真的是抱持著想要來賺 2000 的心態來參加..」，可是最後他才發現這些課程裡教的各種理財知識遠比參加課程提供的 2000 元獎學金還要珍貴，也打破了他一直以為投資這件事是屬於有錢人的專利。

「你不理財、財不理你」，這句話大家耳熟能詳，投資也不是有錢人的專利，在時代巨輪的推進下，理財商品推陳出新，小資金也能參與投資，創造被動收入累積財富。理周教育基金會祈望透過財商知識的培訓活動為學子們撒下理財種子並茁壯成長，未來幫助到家庭脫離經濟弱勢，翻轉人生不是夢！

來源：《理財周刊》1097 期

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