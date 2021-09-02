樹人家商 動補系統與動畫製作研習

文．理財周刊

積極推動創新教育，樹人家商資處科日前舉辦為期兩天「動補系統與動畫製作研習」，深化教師專業知能；藉由建立動畫製作、動捕系統、影音後製、VR 跨領域四大專業教師研習社群，打造適性教材融入學習，並透過產學合作培育學子在學期間擁有更多就業硬實力，未來預計以影像科技技術製作銀髮運動影片，建立銀髮族規律運動習慣，協助高齡長者健康樂活，充分實踐樹人家商特色發展教學願景。

因應樂齡人口逐年增加，規律運動是預防健康老化延緩失能失智的不二法門，樹人家商藉由新北創新教育加速器計畫「安心新北、扶老同行、樂活人生」，積極提升教學品質，集結資處科教師共同研習「銀髮運動虛擬人物與動畫製作」、「影片後製與錄音」等多媒體影像應用技巧，並邀請太極拳教練身著全身包含臉、手指與全身四肢等動態捕捉設備，進行實際操作，瞭解結合動捕系統如何製作虛擬人物銀髮運動影片，豐富教學課程，傳遞給學生更多元化、專業有趣的教學課程與學習環境。

為讓教學課程與業界實務無縫接軌，樹人家商資處科同時攜手甲尚科技、佳魁資訊、深石數位科技與愛迪斯科技等多家知名軟體科技企業合作，以課程、實習與專題實作，讓學生掌握產業動態及獲得邁向職場所需之專業技術與實務能力，共同提升師生教學效能，為培育多媒體製作專業人才打下深厚基礎。

樹人家商校長利政南表示，疫情加速生活／教育學習數位化腳步，亦催動年長者快速擁抱新科技，樹人家商秉持培育兼具實務技術與人文素養優秀人才的教學目標，鼓勵師生共同參與，透過多元交流及實務課程，凝聚社會關懷能力，擴展學生洞悉年長者需求視野，期許透過虛實整合影像製作如太極拳、簡易瑜珈等強健身體、符合銀髮族的運動影片，吸引年長者關注參與，樂於接觸智能科技進行互動，增進腦力、肌力，營造優質健康生活，讓年長者生活支援與健康照護有更多樣化的發展，校方亦持續優化教學資源，讓學子有多元化的學習機會，發揮樹人家商加速器計畫教學成果，提升新北市教育競爭力。

圖 / 樹人家商資處科教師日前舉辦為期兩天「動補系統與動畫製作研習」，精進教學品質，讓學生擁有更多元化、專業有趣的教學課程與學習環境。

來源：《理財周刊》1097 期

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