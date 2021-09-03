〈書摘〉告別股東價值的年代

TA：高階經理人、領導者，以及對企業管理與經營有需求者

今天，許多問題的根本原因在於，我們根深柢固地相信，企業唯一的職責就是創造最大「股東價值」。米爾頓. 傅利曼（Milton Friedman）或許是推廣這個觀念最有影響力的知識分子。他曾說：「企業唯一的社會責任，就是善用資源做提高利潤的事。」從這個觀點出發，不難看出為何有人認為關注長遠目標或公眾利益不僅不道德，可能還不合法，甚至是行不通。

無庸置疑，資本市場和商品市場是無情的，衡諸當前情勢，我們對股東價值極大化的執著極為危險。不只對社會和地球造成傷害，也對企業的健全構成威脅。圖靈藥廠（Turing Pharmaceuticals）炒作達拉匹林（Daraprim）的事件，就充分說明了我們不顧一切追求利潤所付出的代價。

2015 年 9 月，只有兩項產品的小型新創公司圖靈藥廠，宣布將學名藥（即過了原廠藥專利期的藥物）達拉匹林的價格從每錠 13.50 美元調漲至 750 美元，漲幅超過五十五倍。達拉匹林普遍用於治療愛滋病引起的併發症，生產成本每錠約 1 美元，沒有競爭廠商，想買達拉匹林的人只能跟圖靈購買。

此舉引發媒體一片譁然，圖靈執行長馬丁. 希克瑞里（Martin Shkreli）遭千夫所指，在新聞中宛如過街老鼠，人人都討厭，他卻毫無悔意。被問到會不會改變主意時，他回答說：「我本來想把價格調得更高⋯⋯我大可以調得更高，幫股東賺更多錢，這是我最重要的職責⋯⋯沒有人願意說出口，沒有人覺得驕傲，但這就是資本主義社會、資本主義制度、資本主義的遊戲規則，投資人對我的期望是把利潤提到最高，不是降到最低，也不是提高一半，或提高 70%，而是利潤曲線的 100%， MBA 課程都是這樣教的啊。」

我們都很希望希克瑞里是特例。他確實是個怪咖，目前已因欺騙投資人的錢入獄，但他赤裸裸地說出了企業唯一重要的事是「盡可能賺更多錢」，這背後代表了什麼? 價格飆漲的學名藥還不只達拉匹林。2014 年，另一家學名藥生產商蘭內特公司（Lannett）把治療精神分裂症、被世界衛生組織列為最基本藥物的氟芬那辛（Fluphenazine），從 43.50 美元調漲到 870 美元，漲幅二十倍；威朗藥廠（Valeant）把兩種主要心臟藥物硝普鈉（Nitropress）和普樂他諾（Isuprel）的價格提高了五倍多，據說公司的毛利率因此高達 99% 以上。

這種行為肯定是錯的，難道剝削重症患者是經理人的職責? 普渡製藥（Purdue Pharma）因為大力推廣處方止痛藥奧施康定（OxyContin），短期利潤豐厚，但也造成無數美國人嚴重的藥物成癮問題。難道這代表它的決策是對的、這是一門好生意? 企業是不是得堅守追求最高利潤的責任，即便知道這幾乎一定會對顧客、員工或整個社會產生嚴重的負面後果? 舉例來說，自 2015 年 12 月《巴黎氣候協定》簽署以來，全球化石燃料公司花了超過 10 億美元進行遊說，反對限制溫室氣體排放，用遊說來支持放任地球升溫的做法，短期內或許能創造最大股東價值，但從長遠來看這真的好嗎?

如果真的一心只在乎利潤極大化，那麼企業不但要哄抬藥品價格，還要把海裡的魚撈光、放任氣候失控、抵制任何足以增加勞動成本的措施（包括對教育和衛生的支出），還有我最喜歡講的——操縱政治的走向。就像下面這幅漫畫所說的：「沒錯，地球已經毀了，不過在那段黃金歲月裡，我們曾為股東創造出很高的價值。」

商業世界的思維並非一向如此，我們對股東價值的執迷是相當晚近的事。哈佛商學院第一任院長艾德溫. 蓋伊（Edwin Gay）曾經說，該學院的宗旨是培養出「用正當手段賺取合理利潤」的領導者。直到 1981 年，商業圓桌會議還發布過一則聲明，當中提到：「企業與社會是共生關係，企業作為社會的一分子，對社會是否負責決定了它能不能長久生存，擁有既賺錢又負責任的企業，才有健全的社會。」

（本文摘自第一章「告別股東價值的年代」）

來源：天下雜誌出版