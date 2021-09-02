華邦電因應高雄新廠需求 啟動線上徵才釋出逾400個職缺

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 高雄新廠預計明年開始營運，並持續擴大招募相關團隊，目前全台含高雄、台中、竹北、台北共釋出 400 個以上職缺，盼吸引多元化背景的專業人才加入團隊。

華邦電表示，防疫期間已全面採線上方式進行電子招募，降低與人接觸的疑慮，並視疫情狀況機動調整面談方式。

華邦電也說，因應 COVID-19 疫情發展，公司依同仁需求規劃各項防疫相關的員工福利措施，包括有薪疫苗接種假、防疫照顧假及員工團體保險新增法定傳染病項目等，建立防疫期間友善的職場環境，讓員工能健康安心工作。

為配合政府防疫政策及鼓勵員工施打疫苗，華邦電提供員工有薪疫苗接種假一日，於接種當日起三日內彈性使用，並可追溯申請。此外，如因防疫因素而有家庭照顧需求的同仁，除可申請家庭照顧假及防疫照顧假外，若經與主管討論確認其工作性質可在家工作者，也可申請居家工作。

華邦電今年 7 月起增加公司團體保險防疫險項目，將員工及其配偶和子女皆納入保障對象。防疫險的保障範圍，除將法定傳染病涵蓋在內，也提供不幸確診員工或眷屬關懷保險金，及負壓隔離病房住院理賠金，全面提升同仁因法定傳染病所需要的醫療照護。