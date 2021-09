〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨上升

美國今日將公布上周初領失業金人數、7 月耐用品訂單等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.287%。美股期貨週二 (31 日) 上升,道瓊期貨漲 0.18%,標普 500 期貨漲 0.19%,那斯達克 100 期貨漲 0.22%。

1. 蘋果讓步!媒體類 app 免抽成 30%

蘋果公司 (AAPL-US) 做出重大讓步,該公司周三 (1 日) 與日本公平交易委員會 (FTC) 達成和解,將允許媒體類 app 繞過 App Store、供用戶連結到外部網站以進行支付,藉此化解存在已久的「蘋果稅」爭議。

蘋果長期要求 app 開發商使用內建的「程式內購買」(in-app purchase) 系統,當用戶下載 app,蘋果能從中收取 30% 佣金。如今蘋果允許使用者在非蘋果網站支付,這些 app 開發商就能免抽成。

彭博分析師 Matthew Kanterman 指出:「蘋果 App Store 的壟斷情形逐漸被打破,允許 app 開發商讓用戶從外部網站登錄和訂閱,就是這個過程的縮影。但電玩遊戲尚未開放。」

2. 莫德納在美申請打第 3 劑疫苗 對 Delta 病毒抗體提升 40 倍

世界各國對追加第三劑疫苗掀起熱議之際,莫德納 (MRNA-US) 周三 (1 日) 表示,已向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請第三劑使用授權,該公司表示用量只需現有劑量的一半,但打完之後對抗 Delta 變種病毒的抗體濃度能提升逾 40 倍。

莫德納正緊追在輝瑞 / BioNTech 之後申請第三劑疫苗授權,根據該公司聲明,第三劑疫苗的劑量為 50 毫克,是目前施打疫苗的一半。除了在美國遞件申請緊急使用授權 (EUA),莫德納還計劃未來幾周向歐洲等地主管機關提交資料。

3. 美國司法部磨刀霍霍 Google 傳再面臨反壟斷訴訟

彭博引述知情人士報導,美國司法部準備對 Google 廣告技術業務行為提起反壟斷訴訟,最快今年底前就會提出,這將是 Google 廣告技術在美國面臨的第二起官司。

如今司法部正加快調查 Google 廣告業務商業行為的調查,最快年底前提起訴訟。知情人士說,Google 和臉書的非法協議也在司法部調查範圍。美國司法部去年 10 月控訴 Google 違法利用市場優勢嚇阻對手,這起官司預定 2023 年 9 月審判。

4. 特斯拉超跑延至 2023 年交車

由於遭遇全球供應鏈瓶頸問題,特斯拉第 2 代 Roadster 電動超跑可能會在 2023 年才交車。

特斯拉執行長馬斯克週三 (1 日) 推文表示,由於今年「超級瘋狂的供應鏈短缺」,改版的特斯拉跑車可能會在 2023 年才交車。

馬斯克寫道:「2021 年是供應鏈嚴重短缺的一年,所以即使特斯拉有 17 款新產品也沒關係,因為沒有一款產品能出貨,假設 2022 年 (供應鏈) 沒鬧出太大的意外,電動超跑 Roadster 2.0 應會在 2023 年交貨。」

5. 微軟新品發布會 Surface 新機 9/22 亮相

週三 (1 日) 微軟官方推特宣布,將於美東時間 9 月 22 日上午 11 時 (台北時間晚間 11 時) 舉辦新品發布會,儘管公告提供細節不多,但外界都認為屆時將聚焦在新一代 Surface 產品上。

微軟週三推文公布新品發布會的邀請,推文中顯示一張貌似新一代 Surface 產品的側面剪影。點擊該圖片連結後,新的邀請網頁開啟,內容寫道:「加入我們,探究有那些新品!」(Join us to see what's next)。

微軟 Surface 系列是蘋果 (AAPL-US) 產品的競爭對手。雖然 Surface 系列最初是平板 / 筆記混合型電腦,與蘋果的 iPad Pro 競爭,但微軟 Surface 系列已經發展成為功能更強大的筆記型電腦和桌上型電腦。