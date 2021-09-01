日經：不只Pixel 6手機 Chromebook也將有Google自研晶片

日經新聞報導，Google 正在開發自家中央處理器 (CPU)，預定 2023 年推出採用此產品的 Chromebook 和平板電腦，再度展現晶片開發的雄心。據悉 Google 也對搭載自家「Tensor」晶片的 Pixel 6 智慧手機寄予厚望，已要求供應商大幅提高產能，看好出貨量突破 2019 年的創紀錄水準。

兩名消息人士說，蘋果 (AAPL-US) 去年成功開發 iPhone 晶片、並宣布 Mac 電腦和筆電將以自家晶片取代英特爾產品，讓 Google 受到相當大啟發，更積極自行開發晶片。

Google 正積極把晶片研發納為內部事業，8 月初才發表 Pixel 6 智慧手機的自研晶片「Tensor」。據了解，Google(GOOGL-US) 開發的中央處理器採用安謀 (ARM) 架構。

不只 Google 和蘋果，從亞馬遜、微軟、臉書、特斯拉和百度到阿里巴巴，各科技巨擘正摩拳擦掌自行開發晶片並用在自家產品上。

知情人士說，Google 對 Pixel 6 系列智慧手機寄予厚望，要求供應商把產能提高到比 2019 年疫情爆發前高 50% 的水準。

圖取自 Google 官網

研調機構 IDC 的數據顯示，Pixel 手機 2019 年出貨量超過 700 萬支，刷新歷史紀錄，但 2020 年因為新冠肺炎疫情肆虐全球，出貨量僅 370 萬支。

專家：Google 為開發晶片，在台印等地招攬人才

Google 2016 年開始打造自己的張量處理器（Tensor Processing Unit，TPU），以提高資料中心雲端服務處理 AI 運算的能力，今年 5 月發表第四代 TPU。

日經從供應鏈主管說法、人事公告和 LinkedIn 資料發現，為了打造自家晶片，Google 在台灣、以色列、印度和美國等地大舉招兵買馬，包括從聯發科、英特爾和高通挖角過來的人才。

專家認為，Google 自研晶片有合理的理由，但不乏挑戰。Isaiah 研究首席分析師 Eric Tseng 說， 自行打造晶片這條路讓科技巨擘輕鬆調整研發工作，不至於限縮供應商產能，並透過晶片提供獨到的服務或技術。在理想情況下，用自己的晶片代表更好的軟硬體整合。

但他說，打造晶片需要大量投資和長期挹注資源，而且代表這些科技巨擘得和既有的晶片廠爭搶產能，包括英特爾、輝達、高通等。

Bain 公司科技分析師 Peter Hanbury 表示，5 奈米晶片製程開發成本約 5 億美元，成熟製程 (如 28 奈米) 只需 5000 萬美元，技術和資金門檻導致有能力自研晶片的多半是大型科技公司，例如雲端服務業者，或是自研晶片應用價值極高的公司。

Google 僅重申 Pixel 6 手機將採用 Tensor 行動處理器，對日經報導不願置評。