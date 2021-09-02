日本疫苗汙染物證實為不鏽鋼 莫德納將召回3批疫苗

新冠疫苗藥廠莫德納 (MRNA-US) 與日本合作夥伴武田製藥周三（1 日）表示，經調查證實疫苗瓶中汙染物是不鏽鋼，正與日本當局合作召回三批新冠疫苗。

莫德納與武田製藥在聯合聲明中表示，可能是疫苗瓶裝過程中，機器金屬零件摩擦，導致汙染物掉入。兩家公司表示，不鏽鋼通常用於心臟人工瓣膜、人工膝關節等手術，即使注射該批疫苗也不會引起嚴重的醫療風險。

日本厚生勞動省表示，依據兩家公司調查資料，認為不鏽鋼異物不會造成任何健康風險。日本當局在上周接到疫苗汙染通知後，已停用約 163 萬劑莫德納疫苗。

日本目前已暫停三批疫苗施打，當中一共檢查出 39 劑疫苗含有異物，但由於三批疫苗皆來自同一批次，為保險起見，另兩批次同樣來自西班牙藥廠 Rovi 生產的疫苗也暫停施打。

這三批疫苗是唯一受到生產問題影響的批次，西班牙藥廠 Rovi 已對其生產設施進行全面檢查，並實施新的疫苗生產程序，避免往後出現類似汙染問題。

先前群馬縣、沖繩縣與神奈川縣也因發現異物而暫停使用疫苗，其中有一部份是在未使用疫苗中發現黑色異物，另一部份是在注射針劑中發現含有異物。日本厚生勞動省表示，在某些情況下，可能是因針頭插入不當，導致藥瓶橡膠脫落。

日本上周六發生兩名青壯年男子接種第二劑莫德疫苗在幾天內死亡，此後疫苗汙染問題倍受矚目，目前大多數日本民眾已從停用疫苗中接種一劑。

莫德納與武田製藥表示，目前沒有證據顯示兩名男子的死亡是疫苗造成，正在調查因果關係。