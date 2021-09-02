機車買氣回溫 8月銷量突破6.6萬台創今年單月次高

疫情警戒降級後，機車市場買氣回溫，8 月總銷量達 66603 台，年減約 20%，但已回升到今年單月次高，僅次於 3 月，光陽表示，觀察到消費者傾向購買實用划算型的款式，尤其六期和七期國家認證的新環保機車，正積極調度調整生產配置，以因應關鍵零件短缺問題。

光陽 8 月領牌數為 19484 台，市占 29.3%，其次為三陽 (2206-TW)18347 台，市占 27.5%，山葉 16130 台，市占 24.2%，此三大品牌穩居前三名。

圖表：光陽提供。

但受到零組件短缺和疫情影響，累計前 8 月光陽領牌數 141433 台，年減約 26%，其次為三陽 125656 台，年減近 23%，山葉 112161 台，年減約 8%。

光陽表示， 疫情重創內需經濟，民眾傾向購買實用划算型的機車款式，因而提出振興方案，有效帶動國家六期環保 GP125 銷量飆漲 161.9%，國家七期環保 GP 125 更暴增 256.5%，傳統淡季不淡。

光陽集團執行長柯俊斌不諱言，目前機車製造業者處在晶片荒、關鍵零件短缺和斷鏈危機，產銷深受考驗，前 8 月已銷出 14 萬台，仍落後去年同期，將持續盡全力積極調度與生產調整配置來滿足市場需求，朝連續 22 年台灣機車銷售總冠軍之路邁進。