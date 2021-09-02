晶碩8月營收寫歷史第三高 下半年仍有擴產計畫

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (2) 日公告 8 月營收，在代工客戶需求穩健、自有品牌營運回溫下，單月營收達 4.76 億元，月增 10%、年增 57.3%，創歷史第三高紀錄，累計前 8 月營收達 34.36 億元、年增 57.3%，晶碩表示，評估客戶需求，下半年仍有產能擴充計畫。

晶碩受惠中國、日本客戶需求增加，今年上半年以每季 1000 萬片月產能進行擴充，統計今年上半年產能就較去年底大增 50%，7 月月產能已達約 6000 萬片，也助推營運走高，晶碩表示，下半年仍有擴產計畫，但未透露產能增幅。

展望下半年，晶碩看好進入傳統銷售旺季，加上中國雙 11、雙 12 等購物節將登場，維持全年逐季成長目標，台灣自有品牌方面，雖然第二季受國內疫情影響，但營運已自 8 月逐步恢復。

晶碩目前僅有一座龜山廠，下半年產能擴充也將運用龜山廠閒置空間，大溪新廠進度則符合預期，預計明年第二季土建完工，並開始進駐設備後投產，據了解，晶碩規劃大溪廠第一期月產能達約 4600 萬片、二期則規劃 6000 萬片月產能。