股息進帳+企業貨款挹注 國銀7月存款暴增4897億元

國銀 7 月存款爆量! 金管會銀行局今 (2) 日公布銀行 7 月存款單月大增 4897 億元，是今年 1 月以來單月存款新高，銀行局副局長童政彰分析，國銀存款大增，主要與現金股息進帳與企業貨款增加有關。

根據銀行局公布最新資料，截至 7 月底為止國銀的存放比 70.3%，較 6 月低，主要是 7 月存款一口氣增加 4897 億元，但放款餘額只增加 180 億元，導致存放比下滑。

童政彰指出，國銀存放比自 2018 年起逐年下滑，2020 年底更來到歷史新低點，存放比降至 70.24%，到了今年 6 月底存放比為 71%，但 7 月因單月存款大增 4897 億元，放款餘額只增加 180 億元，導致存放比又再度下滑。

童政彰說，7 月放款餘額只有增加 180 億元，研判應與疫情影響，報稅截止日延到 6 月底有關，政府機構在 7 月稅款入帳後開始還款，導致銀行 7 月對政府機關的放款大減 2117 億元。另外，目前整體主要以購置不動產為主，放款餘額增加 900 億元。

在獲利部分，國銀前 7 月稅前盈餘共 2099.9 億元，較去年同期增加 6.9%，獲利表現是史上第三高，分析獲利結構，國內分行獲利占比 64.6%、海外分行占比 8.4%、OBU 分行占比 26.1%，而大陸分行獲利占比僅 0.9%。