外資期現貨不同調 聯電成土洋法人最愛股 蟬聯買超榜首

外資今 (2) 日雖然終止連 4 買，但台指期加碼多單 4404 口，淨空單口數降至 1.58 萬口；現股方面，外資加碼聯電不手軟，再砸 22.32 億元，買超 3.41 萬張，投信也買超 6000 多張，聯電也連二日成為土洋法人最愛的個股。

外資買超聯電 3.41 萬張最多，其餘多集中在金融及航運，包含貨櫃海運的長榮以及陽明各約 8200 張以及裕民 3896 張；金融股則有國泰金 1.18 萬張、玉山金 9321 張，以及華南金 6148 張、永豐金 5489 張；另外，光磊及台玻也獲外資買超逾 4000 張。

外資賣超方面，電子股有面板的群創 1.61 萬張、彩晶 8032 張；半導體相關的則有華邦電 1.52 萬張、凌陽 1.08 萬張、華泰 7296 張、合晶 6259 張以及晶豪科 5630 張；也賣超台新金 1.37 萬張，以及開發金、台企銀各逾萬張。

投信方面，同樣買超聯電 6664 張最多，其餘則有偉詮電 1596 張、晶宏 1057 張，還有新唐、奇鋐以及玉晶光等個股。

投信賣超則最多的也集中在面板股，友達 5036 張、群創 3706 張；另外還有華航 2994 張、強茂 2739 張、長榮 2443 張、金像電 1591 張、聯陽 1089 張以及中鋼 944 張。