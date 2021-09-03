大機構多空偏好生變，中小戶成短線追多主力 | CFTC COT 加密貨幣持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

8 月 28 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（8 月 18 日-8 月 24 日），統計週期內比特幣表現強勢，一度實現了對於 50000 整數關口的重新收復，並沒有收到前一統計週期內行情大幅回落的偏空影響，而這種強勢表現可以視作是上一期週報中提到的並不多見的集體性加倉後的「情緒變現」。隨着價格進一步走高，各類投資者會否表達出更加強烈的看漲態度，將是本期週報的關鍵所在。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 7363 張進一步上漲至 7515 張，該數值的連續上漲已經維持了三個統計週期，目前數值已經基本回歸到了 7 月底的水平，行情的進一步上漲對於市場熱度的提振仍然起到了正面的的影響。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 288 張回落至 252 張，此前四周連漲的趨勢告一段落，空頭頭寸自 52 張上漲至 110 張，多空雙向（已對沖）持倉自 92 張下降至 32 張，經銷商賬戶在最新統計週期內頗顯意外地進行了淨空調倉，並沒有堅持過去幾個統計週期內的偏多調倉思路。由此可見，行情最近這波對於 50000 整數關口的衝擊後續並不被大型機構看好，經銷商明確的思路調整可以視作是這類賬戶對於行情迎來潛在拐點的預警信號。





資管機構持倉多頭頭寸自 672 張上漲至 695 張，該數值續刷近 32 周新高，空頭頭寸保持 311 張不變，雙向持倉保持 9 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了簡單的多單增持，其他倉位均未進行調整。而這種調倉也是一種相當清晰的追漲態度的呈現，不同於經銷商賬戶的逆勢空單佈局，資管機構對於後市仍然持樂觀態度，至少認爲短期內存在進一步上漲的空間。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 2292 張下降至 2016 張，空頭頭寸自 5542 張同步下降至 5302 張，雙向持倉自 199 張上升至 591 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空同步減持，此前連續的加倉勢頭告一段落。而且值得一提的是，這類賬戶在最新統計週期內的調倉過後多單持倉佔比出現了明顯下降，該數值創出近 17 周新低。這類賬戶在過去幾個統計週期內一直相當模糊的多空偏向在最新統計週期內有所改觀，展現出了比較明確的偏空思路。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1845 張微漲至 1864 張，與此同時空頭頭寸自 239 張同步上漲至 247 張，雙向持倉自 103 張上漲至 133 張。大戶賬戶在最新統計週期內又一次進行了多空同步增持，雖然調倉幅度有所下降，但是這類賬戶在最近一段時間內堅定的追漲態度得以鞏固。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1863 張上漲至 1923 張，空頭頭寸自 816 張下降至 780 張。散戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，而且這種明確的看漲態度相比於過去幾個統計週期情緒更爲強烈，行情的進一步上漲對於比較情緒化的散戶羣體而言影響非常直接。





雖然行情表現非常強勢，而且包括資管機構以及中小散戶仍然對後市表達了相當樂觀的態度，但是像經銷商賬戶等此前同樣樂觀的市場參與者卻已經提前進行了逆向的風控佈局，由此可見目前市場分歧仍舊存在，這也就註定了短期內我們很難看到情緒驅動的單邊持續性行情走出。

CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 24067 張下降至 22285 張，該數值與標準合約出現了背離的變化，而且也打破了此前兩週的連續上漲趨勢。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 240 張上漲至 704 張，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉自 0 張上漲至 5 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多單大幅增持，不過需要注意的是，如若結合標準合約的調倉來看，微型合約的增持幅度並不足以填平標準合約的多單減持，因此可以理解爲是一種偏空思路下的風險對沖操作。





資管機構持倉多頭頭寸自 72 張下降至 53 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變，調倉幅度有限，未來如若資管機構在微型合約上繼續保持類似的狀況，將不會在這部分做過多描述。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 5531 張下降至 4781 張，空頭頭寸自 15832 張同步下降至 15326 張，雙向持倉自 6380 張下降至 5103 張。槓桿基金在最新統計週期內進行倉位減持的過程中，多單減持幅度更大，這一思路與標準合約的調倉表現一致，由此可見槓桿基金在行情重回 50000 後進行了明確的風控減持，對於後市進一步上漲的前景並不看好。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 6851 張下降至 6574 張，空頭頭寸自 398 張回升至 505 張，雙向持倉自 537 張下降至 235 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了明確的淨空調倉，與標準合約中的偏多思路延續有所背離，雖然可以認爲是一種風控處理，但是考慮到大戶在標準合約中僅進行了雙向同步非常小幅度的增持，因此微型合約的淨空調倉需要得到更多重視。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4456 張上升至 4830 張，空頭頭寸自 920 張同步上升至 1111 張。散戶在最新統計週期內進行了多空同步增持，配合標準合約的淨多調倉來看，散戶當前的看漲態度相當明確。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 3989 張回落至 3796 張，此前三週連漲趨勢告一段落。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 77 張上升至 93 張，空頭頭寸自 89 張下降至 43 張，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，而且總體持倉狀況由淨空轉至淨多，這也是這類賬戶出現相對穩定的持倉後首度呈現淨多持倉的狀況，經銷商賬戶對於以太坊後市的看漲態度相當明確。





資管機構持倉多頭頭寸保持 54 張不變，空頭頭寸自 80 張回落至 47 張，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構在最新統計週期內的調倉幅度非常有限，空頭頭寸的簡單減持是一種偏多態度的表達，但是這種偏多指向的強度並不是非常可觀，不建議因此而過度樂觀。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1036 張下降至 935 張，空頭頭寸自 3286 張同步回落至 3173 張，雙向持倉自 105 張微降至 103 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，此前不斷加碼的勢頭告一段落，不過多空持倉幣數據變化不大，可以理解爲槓桿基金進行了適當的風控減倉，但是並沒有出現明顯的多空偏好轉向。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1260 張下降至 1080 張，空頭頭寸自 52 張同步下降至 23 張，雙向持倉自 75 張下降至 37 張。大戶賬戶雖然同樣進行了多空同步減持，但是這類賬戶持倉中多頭頭寸的優勢佔比仍然沒有出現任何鬆動的跡象，大戶對於以太坊後市的看漲態度仍然相當明確。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1382 張上升至 1494 張，再創歷史新高，空頭頭寸自 302 張同步上漲至 370 張。散戶多頭頭寸的不斷增加顯示這類賬戶併爲因幣價已經大幅上漲就進行止盈減倉，目前仍在不斷加碼持續追多的狀況之中。



