〈元宇宙商機〉百度AI大會取消線下會場 12月在「元宇宙」中舉辦

消息指出，百度 Create AI 開發者大會將於 12 月登場，令人矚目的是，這場大會將在「元宇宙」中舉辦，把開發者裝進虛擬的空間。

據悉，今年百度 Create AI 開發者大會取消線下會場，全程以「元宇宙」形式直播，將關注人工智能、自動駕駛、量子計算、區塊鏈、晶片等先進技術與應用。

元宇宙是大規模的參與式媒介，相當於構建一個「世界觀」，交互用戶數量可達億級。大量的運算，對終端的性能要求極高，因此 5G、雲端計算、AI 等底層技術的進步和普及，是未來元宇宙被廣泛應用的關鍵。

此前，谷歌、臉書等公司也曾透過 VR 在線上舉辦虛擬會議，為與會者創造更加豐富多元的在線會議體驗。

事實上，百度 (BIDU-US) 早已多方布局「元宇宙」，8 月中旬和央視合辦的百度世界大會，就能透過百度 VR 世界分會場同步收看。而在央視主會場使用 XR 技術，讓新發布的「汽車機器人」出現在舞台上，並與 AR、VR、MR 等視覺交互技術幫助效果呈現。

近幾年百度逐步完善 VR 核心技術、內容與服務平台、行業解決方案等布局，去年的 AI 開發者大會因疫情而停辦，今年百度將展現哪些科技能力，各界正高度關注。