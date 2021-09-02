臉書、微軟急著建構元宇宙 為的是哪樁？

臉書 CEO 查克柏格 (Mark Zuckerberg) 日前宣布成立新團隊，要在 5 年內讓臉書成為「公司」；微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 也表示將針對企業推出元宇宙方案。科技業大佬紛紛競逐「元宇宙」，就是想搶當新世代線上互動的霸主，掌控數據立與市場力。。

元宇宙是什麼？

元宇宙 (metaverse) 一詞是由科幻作家史蒂文森 (Neal Stephenson) 於 1992 年所創，意指在共享的線上世界，可以讓許多使用者互動、消費，甚至可能工作。

輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳則形容，在元宇宙裡，你可以和朋友廝混，那會是個 3D 的世界⋯⋯，甚至可以實現時光旅行，或是以光速前往遙遠之地。

元宇宙如何運行？

從理論上講，任何人都可以登錄元宇宙，就像登錄網路一樣。只是需要使用頭戴式顯示器，而不是螢幕，來查看內容和行動，比如透過 Facebook 的腕帶抓取物體。

沒有任何單獨公司可以打造完整的元宇宙，就像沒有公司能宣布擁有整個網路一樣。但公司可能會試圖壟斷元宇宙中許多不同的領域，就像今天大型科技公司主導線上內容一樣，並利用訂閱服務、購物車和廣告賺錢。

有哪些強勢競爭者？

臉書在 2014 年收購 Oculus 時就考慮到這種虛擬世界的願景，查克柏格當時就認為 Oculus 正在「為明天的平台做準備」。最近臉書推出了一個新的產品，打算建立 3G 社交空間，以將不同的服務聯繫在一起。

微軟 8 月初表示，公司正在致力於構建「企業元宇宙」；電玩遊戲公司 Epic Games 則籌資了 10 億美元用於元宇宙；輝達 (Nvidia) 和遊戲平台 Roblox 也展開相關領域的工作。

此外，Snapchat 多年來始終在朝著這個方向前進，推出了定制的頭像化身和過濾器，用數字內容覆蓋整個世界。蘋果也有長期的 AR 野心。

為何企業爭相建構元宇宙？

這問題取決於問的是誰。對 VR 公司而言，沉迷於社交媒體的消費者，希望找到新的地方進行互動並吸引數位關注，元宇宙出現只是時間問題。

元宇宙可以讓厭倦照片濾鏡和編輯影片的用戶，以數位方式體現全新的人物角色，並通過化身展示他們的創造力或財務狀況。這也可能會促使年輕人花更多的時間上網。

臉書多年來稱其使命為「在線連接民眾」，無論是通過 VR、社交網路群組還是商務業務。查克柏格格認為，元宇宙是該公司自然進化的一部分，允許人們在 VR、AR、個人電腦和傳統智慧手機之間移動，而且能夠繞過蘋果和谷歌的隱私協議，以及避免被收取應用程式的傭金。

VR 開發 3D 模型的初創公司 QReal 則認為，如果能製造一副通用眼鏡或 AR 眼鏡，就等於擁有了一個平台。在這個平台下，每個人都必須購買資產。

其他公司可能會投資於元宇宙願景，因為他們不想冒著被落在後面的風險，而有些公司則在試驗，看看未來有哪些可能性。

元宇宙真的會實現嗎？

事實上，開創元宇宙還有一段路要走，這是一個漸進式的過程，第一個挑戰就是如何整合不同平台的服務。

元宇宙的重點不在於單一企業或組織的產品，甚至不是所有人相加的結果，而是相互連結的方式。雖然近年來技術進步，VR 頭盔重量更輕、價格更實惠，但這些設備主要是由利基群體 (遊戲玩家) 使用，這並不是一種普遍的體驗。

此外，如何在建構元宇宙的過程中，避免元宇宙成為受少數企業掌控的世界，也是一大重點。