輝瑞、莫德納新冠疫苗完整方案改為3劑？佛奇：我不意外

白宮首席防疫顧問佛奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 週四 (2 日) 表示，如果輝瑞和莫德納的新冠疫苗建議完整方案從 2 劑變成 3 劑，他不會感到驚訝。

佛奇在白宮 COVID-19 簡報會上表示，以自身為免疫學家的經驗，在大眾初次疫苗接種後幾個月，讓大眾多注射一劑，也許是最後一劑，有助於免疫系統成熟。「我必須說，如果完整疫苗接種方案是 3 劑，我不會意外。」

佛奇發表上述評論之際，拜登政府正準備在 9 月 20 日當週開始廣泛分發 Covid 加強針。

該計畫由衛生署高級官員上個月概述，稱大眾在接種輝瑞 (PFE-US) 或莫德納 (MRNA-US) 第二劑疫苗後的 8 個月，宜接種第三劑。

聯邦衛生官員援引美國疾病控制與預防中心 (CDC) 發布的三項新研究表明，大眾接種第二劑數個月後，針對新冠病毒的防護作用減弱。

健康專家表示，疫苗需要接種 2 劑以上的情況並非罕見，例如 B 型肝炎、HPV 疫苗都需要接種第三劑，而第二和第三劑之間需要相隔數月。

雖然美國公眾最終可能需要接種第三劑，但一些健康專家敦促官員不要稱其為「加強劑」，因為其他疫苗一樣，美國人以後可能不需要再接種補強。

福奇週四表示，他會讓食品和藥物管理局 (FDA) 和其他監管機構來決定完整的接種方案，但他補充，有理由相信，3 劑疫苗可提供更持久的免疫反應。

他說：「如果要效果持久，那麼可能要將 3 劑方案當作常規方案。」

輝瑞週四上漲 1.74%，莫德納同樣上漲 1.98%。