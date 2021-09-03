〈元宇宙商機〉字節跳動豪砸人民幣50億 加入元宇宙戰局

字節跳動傳將以人民幣 50 億元收購 VR 硬體廠商 Pico，讓火紅的元宇宙概念再添一把火。

Pico 是中國領先 VR 硬體廠商，成立於 2015 年 3 月，專注移動虛擬實境技術與產品研發，致力打造全球領先行動 VR 硬體及平台。據 IDC 報告，2020 年 Pico 居中國 VR 市占率第一。

就在臉書宣布要在 5 年內轉型成元宇宙公司之後，字節跳動這個收購動向也暗示對元宇宙概念的野心。

業內人士表示，對字節跳動而言，收購 Pico 確實是個好選擇。實力上兩者能夠有效互補：字節跳動能為 Pico 的業務提供算法和數據支撐，而 Pico 在 VR 行業的經驗能使字節跳動更快速加入戰局。

陸媒認為，與臉書收購 Oculus 一樣，字節跳動想要憑藉自身的社交、內容、全球化優勢，將 Tiktok、飛書 (Lark) 應用到下一代手機的終端設備中，構建屬於自己的「元宇宙」。

事實上，早在今年年初，字節跳動對元宇宙的野心就已經顯露。今年 4 月字節跳動砸下人民幣 1 億元，投資元宇宙概念公司代碼乾坤，該公司不僅是遊戲 UGC 平台，更是聚集創作者構建虛擬世界，這更像元宇宙。因此《重啟世界》就是結合虛擬與現實的嘗試。

業界對於這項收購案樂見其成。

齊天集團聯合創始人馬子涵表示，字節跳動收購 Pico 是 VR 產業的里程碑，巨頭的加入帶動整個行業前進，提升了包括資本、企業和用戶在內的整個行業的信心。

創世夥伴資本 CCV 合夥人周煒認為，這筆交易是符合字節跳動發展邏輯的，「中國的巨頭公司永遠都不會給自己下定義」。

周煒進一步指出，VR 會成為手機之後的下一代重要硬件載體，雖然普及率可能不會如手機一般人手一部，但依舊有廣闊的市場，字節作為已經有一定基礎的互聯網巨頭，自然不會放過這個新機會。

