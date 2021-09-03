日本政壇震撼彈！菅義偉表態不參選下屆黨魁 預料辭去元首職務

《日本放送協會》(NHK) 週五 (3 日) 報導，日本首相菅義偉在當天上午召開的自民黨臨時高層會議中表示，不會參加自民黨的總裁 (黨魁) 選舉。由於菅義偉的自民黨總裁職務即將在本 (9) 月底屆滿，因此預料也會辭去日本首相職務。日股漲幅應聲拉大。

日本執政黨的自民黨在日本時間 3 日上午 11:30 過後，於黨本部召開臨時高層會議，前後約 10 分鐘結束。

根據與會人士說法，日本首相菅義偉在會中表示，他打算專注在新冠肺炎 (COVID-19) 的防疫工作，不會參加自民黨的總裁選舉。

消息傳出後，日經 225 指數也出現漲勢。在日本時間 3 日下午 12:32 時，日經 225 指數暫報 29040.71 點，較上個交易日上揚 1.74% 或 497.20 點。東證指數也跳漲 1.7% 至 2,017 點，觸及 1991 年 4 月來最高。

日本自民黨預定在 9 月 17 日發出總裁選舉公告，並於 9 月 29 日實施投開票選出新任黨魁。

投資人關注接下來由誰帶領自民黨打今年秋季的選戰。去年和菅義偉競爭首相敗下陣來的前外務大臣岸田文雄於周四呼籲，日本政府應該斥資至少數十兆日圓，振興飽受疫情打擊的經濟。