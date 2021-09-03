基米旗下基育年底登興櫃 養殖場年底完工、明年轉盈

基米 (4195-TW) 旗下子公司基育預計年底登興櫃，董事長游卓源今 (3) 日表示，自建養雞場預計今年底完工、漁電共生養殖場則將在明年完工啟用，看好有望帶動明年營運轉盈。

基育專注農業基因體服務，建立種源育種資料庫、基因檢測晶片，提供農業基因體檢測服務及基因育種服務，鎖定四大發展領域，包括豬、雞、鴨的畜產，臺灣鯛與石斑魚的水產、作物及微生物。

畜產方面，游卓源指出，與光電業者合作在嘉義西口建置的太陽能養雞場，預計年底完工，最多可容納超過 7 萬隻雞，目前已與多家企業通路洽談訂單，將銷售高附加價值的動物福利蛋，明年開始出貨。

水產部分，基育則與外商光電業者合作，在台南鹽水將設置漁電共生養殖場，除了培育魚苗內銷外，將養殖台灣鯛與石斑，兩項魚種都規畫外銷，並提升獲利。

游卓源表示，目前與國際大廠 ThermoFisher 合作，開發臺灣鯛生物晶片，可進行魚種篩選、培育、養殖到出售，並可針對新品種大量培養。

法人看好，養雞場、漁電共生場今、明年陸續啟用後，明年營收有機會達 1.5-2 億元，營運可望轉盈。

另外，基育也規劃未來 5 年內赴柬埔寨建置養豬場，由於當地多進口中國豬隻為主，但目前中國豬隻持續面臨非洲豬瘟問題，出貨量短缺，加上當地惟非回教國家外，有望爭取商機。

基育今日也與台中銀證券簽訂股票上市櫃輔導契約，積極朝向 IPO 上市櫃目標邁進。