慧洋8月營收續創高 稅前盈餘年增近780%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 8 月合併營收達 17.08 億元，月增 2.01%，年增 58.39%，續創單月新高，自結稅前盈餘 6.88 億元，年增 779.69%，每股稅前盈餘 0.92 元；累計前 8 月，慧洋每股稅前盈餘已達 5.08 元。

慧洋前 8 月合併營收突破百億元大關達 112.71 億元，年增 47.75%，已超越去年前 11 月的營收規模，累計稅前盈餘為 37.95 億元，大幅優於去年同期虧損狀態，每股稅前盈餘來到 5.08 元。

慧洋表示，中印兩國疫情再起導致塞港問題惡化，近期雖稍有緩解，仍因整體市場供需失衡，使運價居高不下，8 月 BDI 指數 (波羅的海乾散貨指數) 突破 4000 點，創 11 年以來新高，推升單月營業利益衝上 7.89 億元，營益率也同步創高達 46%。

由於美中兩國有意持續擴大基礎建設，且即將進入第四季傳統旺季，慧洋樂觀預期營收獲利均將持續走揚，有望再創新高。

慧洋今年已順利交付 7 艘最新節能散裝船舶，並處分 9 艘老舊船舶，目前船隊總數為 136 艘、平均船齡 7.1 年，未來 3 年將再交付 13 艘環保節能新船，後續也將視市場狀況處份船舶，以優化船隊競爭力。

慧洋強調，將持續朝業界規模最大節能船隊的目標前進。