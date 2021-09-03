亞洲企業社會責任獎出爐 面板雙虎、元太獲殊榮

亞洲企業商會 (Enterprise Asia) 舉辦第十屆亞洲企業社會責任獎，面板族群大有斬獲，其中，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪獲得企業負責任領袖獎，群創 (3481-TW)、電子紙大廠元太 (8086-TW) 均拿下人力投資獎，元太也同時獲得綠色領導獎。

友達表示，董事長彭双浪帶領友達實踐企業社會責任，並積極打造永續生態圈，從亞洲 16 國逾 200 家參賽企業代表中順利脫穎而出，友達也成立永續委員會實踐企業社會責任，訂出 AUO EPS(Environment、People、Society) 三大永續發展主軸。

在環境永續上，友達也結合技術優勢發展太陽能事業，輔助台灣能源轉型，並進一步將永續技術推展至外部服務，成立製程水全回收技術子公司友達宇沛。

群創今年首度參賽就獲得人力投資獎，群創表示，疫情期間開設逾萬堂線上數位課程，透過遠距培訓、線上線下整合、行動學習平台等，持續培育數位轉型人才、厚植國家人力資本，累積已培育近 3800 名數位轉型專家。

元太則拿下綠色領導、人力投資兩大奬項，其中，綠色領導奬表彰電子紙綠色低碳環境效益，元太指出，近五年全球已安裝逾 4 億個 2.9 吋電子紙貨架標籤，也有約 1.3 億台搭載電子紙模組的電子書閱讀器，都減少大量樹木遭砍伐，也使得約 237 萬公噸二氧化碳得以被吸收。

亞洲企業社會責任獎是由非政府組織亞洲企業商會主辦，今年邁入第十年，共有七大獎項，包含負責任商業領袖獎、綠色領導獎、人力投資獎、健康衛生推廣獎、循環經濟領導獎、公司治理獎、社會公益發展獎等。